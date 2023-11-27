https://ria.ru/20231127/blokirovka-1912173345.html
Словацкие перевозчики пригрозили заблокировать КПП на границе с Украиной
Словацкие перевозчики пригрозили заблокировать КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 27.11.2023
Словацкие перевозчики пригрозили заблокировать КПП на границе с Украиной
Союз автоперевозчиков Словакии угрожает с 1 декабря начать блокировку контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной, если не будет прогресса в вопросе... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:32
2023-11-27T16:32
2023-11-27T16:32
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БРАТИСЛАВА, 27 ноя - РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии угрожает с 1 декабря начать блокировку контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной, если не будет прогресса в вопросе восстановления система разрешений для украинских перевозчиков, следует из заявления организации. Ранее министерство транспорта Словакии заявило, что поддерживает предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков, но просит Союз автоперевозчиков страны больше не блокировать движение на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной. "В случае, если не будет сдвига в поиске решения, Союз автоперевозчиков Словакии собирается заблокировать переход Вышне Немецке - Ужгород с 1 декабря 2023 года", - говорится в письме организации, направленном в крупную словацкую ассоциацию автоперевозчиков. В письме отмечается необходимость безотлагательного обсуждения сложившейся в Словакии из-за украинских перевозчиков ситуации, поскольку она "выходит из-под контроля". В Союзе автоперевозчиков Словакии отметили, что через территорию республики едут украинские фуры только коммерческого назначения, поскольку протестующие в Польше перевозчики не мешают движению фур с гуманитарной или военной помощью. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Словацкие перевозчики заявляли, что готовы последовать примеру своих польских коллег и полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Словацкая полиция ранее сообщала, что водители грузовиков пытаются попасть в Украину через территорию Словакии, что осложняет движение в приграничных районах, колонны из фур у пограничного пункта на востоке страны достигали 20 километров. Польские перевозчики ранее заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они требуют вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. В результате на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей.
https://ria.ru/20231127/blokada-1912140748.html
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словакия, в мире, украина
Словакия, В мире, Украина
Словацкие перевозчики пригрозили заблокировать КПП на границе с Украиной
Перевозчики в Словакии угрожают заблокировать переход Вышне Немецке - Ужгород
БРАТИСЛАВА, 27 ноя - РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии угрожает с 1 декабря начать блокировку контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной, если не будет прогресса в вопросе восстановления система разрешений для украинских перевозчиков, следует из заявления организации.
Ранее министерство транспорта Словакии заявило, что поддерживает предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков, но просит Союз автоперевозчиков страны больше не блокировать движение на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной.
Польские фермеры начали блокаду погранперехода с Украиной
"В случае, если не будет сдвига в поиске решения, Союз автоперевозчиков Словакии собирается заблокировать переход Вышне Немецке - Ужгород
с 1 декабря 2023 года", - говорится в письме организации, направленном в крупную словацкую ассоциацию автоперевозчиков.
В письме отмечается необходимость безотлагательного обсуждения сложившейся в Словакии из-за украинских перевозчиков ситуации, поскольку она "выходит из-под контроля". В Союзе автоперевозчиков Словакии отметили, что через территорию республики едут украинские фуры только коммерческого назначения, поскольку протестующие в Польше
перевозчики не мешают движению фур с гуманитарной или военной помощью.
Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Словацкие перевозчики заявляли, что готовы последовать примеру своих польских коллег и полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.
Словацкая полиция ранее сообщала, что водители грузовиков пытаются попасть в Украину через территорию Словакии, что осложняет движение в приграничных районах, колонны из фур у пограничного пункта на востоке страны достигали 20 километров.
Польские перевозчики ранее заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они требуют вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. В результате на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей.