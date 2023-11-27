https://ria.ru/20231127/birzha-1912038834.html
"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве
"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023
"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:18
2023-11-27T10:18
2023-11-27T10:28
экономика
россия
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление поступило в суд 24 ноября, к рассмотрению оно пока не принято. Никакие подробности пока не приводятся."СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список в США. Представитель биржи тогда заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако консультации для запуска торгов иностранными бумагами планировалось вести ещё не менее семи рабочих дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве
"СПБ Биржа" подала в суд заявление о своем банкротстве