https://ria.ru/20231127/birzha-1912038834.html

"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве

"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023

"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:18

2023-11-27T10:18

2023-11-27T10:28

экономика

россия

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление поступило в суд 24 ноября, к рассмотрению оно пока не принято. Никакие подробности пока не приводятся."СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список в США. Представитель биржи тогда заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако консультации для запуска торгов иностранными бумагами планировалось вести ещё не менее семи рабочих дней.

https://ria.ru/20231121/gd-1910746053.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия