Рейтинг@Mail.ru
"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 27.11.2023 (обновлено: 10:28 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/birzha-1912038834.html
"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве
"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023
"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:18
2023-11-27T10:28
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление поступило в суд 24 ноября, к рассмотрению оно пока не принято. Никакие подробности пока не приводятся."СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список в США. Представитель биржи тогда заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако консультации для запуска торгов иностранными бумагами планировалось вести ещё не менее семи рабочих дней.
https://ria.ru/20231121/gd-1910746053.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
"СПБ Биржа" подала заявление о банкротстве

"СПБ Биржа" подала в суд заявление о своем банкротстве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 24 ноября, к рассмотрению оно пока не принято. Никакие подробности пока не приводятся.
"СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список в США. Представитель биржи тогда заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября с 14.00 мск. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако консультации для запуска торгов иностранными бумагами планировалось вести ещё не менее семи рабочих дней.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Госдуму внесли проект об увеличении выплат при банкротстве предприятий
21 ноября, 10:47
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала