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Украинские беженцы преподнесли Дании большой сюрприз - РИА Новости, 27.11.2023
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04:18 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/bezhentsy-1912010582.html
Украинские беженцы преподнесли Дании большой сюрприз
Украинские беженцы преподнесли Дании большой сюрприз - РИА Новости, 27.11.2023
Украинские беженцы преподнесли Дании большой сюрприз
Половина беженцев (49,5%) с Украины хотят остаться в Дании даже в случае окончания боевых действий на родине, говорится в сюжете датской телерадиокомпании... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T04:18
2023-11-27T04:18
в мире
дания
украина
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Половина беженцев (49,5%) с Украины хотят остаться в Дании даже в случае окончания боевых действий на родине, говорится в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio."Я не ожидала, что почти половина захочет здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом", — отметила ведущий автор соответствующего исследования Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета.По мнению Карстофт, на нежелание украинцев возвращаться домой могло сказаться затягивание боевых действий, в то время как многие из них уже успели наладить в Дании новую жизнь. "Мы видим целую группу, которая обосновалась и пустила корни в обществе. Многие нашли работу, устроили детей в школу и так далее", — указала она.При этом восстановление страны займет огромное количество времени, поэтому нетрудно представить, что мысль остаться в Дании кажется привлекательной, заметила Карстофт.Также исследователи "отдают себе отчет" в том, что большинство украинцев, которые хотели бы остаться в Дании, на самом деле чувствуют себя лучше других — как душевно, так и физически."Можно было подумать, что самые благополучные, кто заряжен энергией и смотрит в будущее с оптимизмом, захотят вернуться на Украину и поучаствовать в ее восстановлении. Разумеется, для некоторых именно так и есть, но общая картина такова, что желающие остаться на длительный срок приспособились лучше других", — добавила Карстофт.Как отмечает Danmarks Radio, особый режим для украинцев истекает 17 марта 2025 года, после этой даты им придется вернуться на родину, если только они не получат убежища или вида на жительство по одной из действующих схем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231124/bezhenka-1911476510.html
https://ria.ru/20231124/nalogi-1911754291.html
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в мире, дания, украина, копенгагенский университет
В мире, Дания, Украина, Копенгагенский университет
Украинские беженцы преподнесли Дании большой сюрприз

DR: половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Половина беженцев (49,5%) с Украины хотят остаться в Дании даже в случае окончания боевых действий на родине, говорится в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio.
"Я не ожидала, что почти половина захочет здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом", — отметила ведущий автор соответствующего исследования Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета.
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По мнению Карстофт, на нежелание украинцев возвращаться домой могло сказаться затягивание боевых действий, в то время как многие из них уже успели наладить в Дании новую жизнь. "Мы видим целую группу, которая обосновалась и пустила корни в обществе. Многие нашли работу, устроили детей в школу и так далее", — указала она.
При этом восстановление страны займет огромное количество времени, поэтому нетрудно представить, что мысль остаться в Дании кажется привлекательной, заметила Карстофт.
Также исследователи "отдают себе отчет" в том, что большинство украинцев, которые хотели бы остаться в Дании, на самом деле чувствуют себя лучше других — как душевно, так и физически.
"Можно было подумать, что самые благополучные, кто заряжен энергией и смотрит в будущее с оптимизмом, захотят вернуться на Украину и поучаствовать в ее восстановлении. Разумеется, для некоторых именно так и есть, но общая картина такова, что желающие остаться на длительный срок приспособились лучше других", — добавила Карстофт.
Как отмечает Danmarks Radio, особый режим для украинцев истекает 17 марта 2025 года, после этой даты им придется вернуться на родину, если только они не получат убежища или вида на жительство по одной из действующих схем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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