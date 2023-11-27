https://ria.ru/20231127/berdyansk-1912039389.html

Пять районов Бердянска в Запорожской области подтопило из-за непогоды

Пять районов Бердянска в Запорожской области подтопило из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023

Пять районов Бердянска в Запорожской области подтопило из-за непогоды

Пять районов Бердянска подтоплены, средний уровень воды достигает 40 сантиметров, дети переведены на дистанционное обучение, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:20

2023-11-27T10:20

2023-11-27T10:25

происшествия

бердянск

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пять районов Бердянска подтоплены, средний уровень воды достигает 40 сантиметров, дети переведены на дистанционное обучение, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале. В результате шторма центральная часть Бердянска подтоплена, вода прибывает со стороны моря из-за сильного ветра, сообщали ночью оперативные службы. "По состоянию на девять утра ситуация в области стабильная, оперативные службы работают в штатном режиме. Наиболее сложная ситуация в Бердянске, где подтоплены пять районов города, средний уровень воды в подтопленных домовладениях достигает 40 см. Частично отключено электроснабжение и теплоснабжение. Из подтопленных районов города Бердянска эвакуированы четыре человека. Дети переведены на дистанционное обучение", - написал Балицкий.По его словам, в Приморске вдоль береговой линии акватории Азовского моря подтоплена одна улица. "В пгт Кирилловка подтоплено 100% баз отдыха на Федотовой косе и дорога, соединяющая поселок с Федотовой косой. На место уже выехали волонтерские организации, которые будут оказывать помощь жителям подтопленных территорий", - добавил глава Запорожской области.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

бердянск

запорожская область

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Влада Копылова

происшествия, бердянск, запорожская область, евгений балицкий