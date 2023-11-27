https://ria.ru/20231127/bayden-1912043009.html

Байден разочаровался в своих словах о числе погибших в Газе, пишут СМИ

Байден разочаровался в своих словах о числе погибших в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2023

Байден разочаровался в своих словах о числе погибших в Газе, пишут СМИ

Президент США Джо Байден был разочарован в своих словах о том, что он не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, сообщает газета РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:34

2023-11-27T10:34

2023-11-27T10:34

в мире

израиль

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден был разочарован в своих словах о том, что он не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. В конце октября Байден заявлял, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные жители. По данным издания, на следующий день президент США встретился с известными американцами-мусульманами, которые выразили протест против его слов. Как отмечает издание, они рассказали Байдену о знакомых, которых затронула эскалация палестино-израильского конфликта. "Я сожалею. Я разочарован в себе. Я буду работать лучше", - заявил группе Байден, согласно информации источников издания. По словам одного из сотрудников Белого дома, встреча, запланированная на полчаса, в итоге продолжалась более часа и закончилась тем, что Байден обнял одного из участников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231127/golosovanie-1912005868.html

https://ria.ru/20231117/prekraschenie-1910125208.html

https://ria.ru/20231117/shturm-1910111075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году