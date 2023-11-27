Рейтинг@Mail.ru
В ГД прокомментировали приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912137095.html
В ГД прокомментировали приговор журналистке Баязитовой
В ГД прокомментировали приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 27.11.2023
В ГД прокомментировали приговор журналистке Баязитовой
Приговор о реальном сроке в 5 лет в колонии журналистке Александре Баязитовой несопоставим с тем деяниям, которое она совершила, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:48
2023-11-27T14:48
происшествия
москва
россия
александра баязитова
евгений попов
промсвязьбанк
telegram
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882648043_0:269:2998:1955_1920x0_80_0_0_fa97e807f9627b9f42086d06577f3899.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Приговор о реальном сроке в 5 лет в колонии журналистке Александре Баязитовой несопоставим с тем деяниям, которое она совершила, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Евгений Попов. Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 5 и 4,5 года колонии соответственно журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по обвинению в вымогательстве денег за "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. "Был там… Девушки выглядели подавленными… Знаете, есть определенная доля утешения, потому что 5 лет это не 14, которые просил прокурор… Сроки несопоставимые, как мне кажется, с тяжестью деяния, которое они совершили… Видел их родителей, они находятся тоже в тяжелом состоянии. Будет апелляция… Женщины за решеткой при том, что человек, их обвинивший, просил не давать им сроки", - рассказал Попов. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом от общественности режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.
https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912121886.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882648043_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_579ced9e60924c4ebe96859f878cfe7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, александра баязитова, евгений попов, промсвязьбанк, telegram, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Александра Баязитова, Евгений Попов, Промсвязьбанк, Telegram, Госдума РФ
В ГД прокомментировали приговор журналистке Баязитовой

Попов: тяжесть приговора Баязитовой несопоставима с тем, что она совершила

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАдминистраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы
Администраторы Telegram-канала Адские бабки Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Администраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Приговор о реальном сроке в 5 лет в колонии журналистке Александре Баязитовой несопоставим с тем деяниям, которое она совершила, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Евгений Попов.
Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 5 и 4,5 года колонии соответственно журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по обвинению в вымогательстве денег за "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.
«
"Был там… Девушки выглядели подавленными… Знаете, есть определенная доля утешения, потому что 5 лет это не 14, которые просил прокурор… Сроки несопоставимые, как мне кажется, с тяжестью деяния, которое они совершили… Видел их родителей, они находятся тоже в тяжелом состоянии. Будет апелляция… Женщины за решеткой при том, что человек, их обвинивший, просил не давать им сроки", - рассказал Попов.
Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом от общественности режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Прокуратура не будет обжаловать приговор журналистке Баязитовой
Вчера, 14:09
 
ПроисшествияМоскваРоссияАлександра БаязитоваЕвгений ПоповПромсвязьбанкTelegramГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала