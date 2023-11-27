В ГД прокомментировали приговор журналистке Баязитовой
Попов: тяжесть приговора Баязитовой несопоставима с тем, что она совершила
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАдминистраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы
Администраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Приговор о реальном сроке в 5 лет в колонии журналистке Александре Баязитовой несопоставим с тем деяниям, которое она совершила, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Евгений Попов.
Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 5 и 4,5 года колонии соответственно журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по обвинению в вымогательстве денег за "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.
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"Был там… Девушки выглядели подавленными… Знаете, есть определенная доля утешения, потому что 5 лет это не 14, которые просил прокурор… Сроки несопоставимые, как мне кажется, с тяжестью деяния, которое они совершили… Видел их родителей, они находятся тоже в тяжелом состоянии. Будет апелляция… Женщины за решеткой при том, что человек, их обвинивший, просил не давать им сроки", - рассказал Попов.
Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом от общественности режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.