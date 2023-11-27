https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912222118.html

"СПБ биржа" обратится в полицию из-за инцидента с заявлением о банкротстве

"СПБ биржа" обратится в полицию из-за инцидента с заявлением о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023

"СПБ биржа" обратится в полицию из-за инцидента с заявлением о банкротстве

"СПБ биржа" обратится к правоохранителям для расследования инцидента с заявлением о банкротстве, якобы поданном ею, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:51

2023-11-27T18:51

2023-11-27T19:03

экономика

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "СПБ биржа" обратится к правоохранителям для расследования инцидента с заявлением о банкротстве, якобы поданном ею, следует из сообщения торговой площадки.Ранее в понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве. Заявление поступило в суд 24 ноября. "СПБ Биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство, подчеркнув, что торговая площадка обладает устойчивым финансовым состоянием.Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО "СПБ Биржа" о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления, сообщили позже в пресс-службе суда. Причиной отказа стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска, отмечает биржа."СПБ биржа" планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о заявлении о банкротстве, якобы поданном "СПБ биржей". "СПБ биржа" в ближайшее время обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве", - говорится в сообщении."Обращаем внимание, что мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для реализации преступных действий. "СПБ биржа" просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям. СПБ Биржа использует только официальные каналы коммуникаций, такие как сайт, телеграм-канал и профиль социальной сети "ВКонтакте", а также публикует сообщения в верифицированных аккаунтах социальных сетей брокерских компаний", - также говорится в сообщении.Акции "СПБ Биржи" после ее заявления не изменили динамику и продолжили снижаться, теряя порядка 10%, следует из динамики торгов на Мосбирже. В течение утренних торгов бумаги обваливались почти на 35% - до 63,8 рубля.

https://ria.ru/20231102/torgi-1907067053.html

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экономика, происшествия