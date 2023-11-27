https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912195402.html

Суд вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве

Суд вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023

Суд вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО "СПБ Биржа" о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:30

2023-11-27T17:30

2023-11-27T18:09

москва

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912047268_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_913568f7fc1b5f5190184168ffdee8e5.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО "СПБ Биржа" о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Через канцелярию суда поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 27.11.2023 заявление возвращено", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник из картотеки арбитражных дел стало известно, что в суд 24 ноября поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о своем банкротстве. Никакие подробности в материалах суда не приводились.Позже в официальном сообщении "СПБ Биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство. Как отмечалось в сообщении, "СПБ Биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет".На этом фоне акции "СПБ Биржи" падали на 34,9%, до 63,8 рубля на Московской бирже. Московская биржа объявляла дискретный аукцион по ценным бумагам "СПБ биржи" после падения их стоимости более чем на 20%, он проходил с 10.30 до 11.00 мск."СПБ Биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ Биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Совет директоров биржи 11 ноября утвердил несколько сценариев действий, направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам.

https://ria.ru/20231121/gd-1910746053.html

https://ria.ru/20231123/ananev-1911425658.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, экономика