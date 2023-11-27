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Суд вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023
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17:30 27.11.2023 (обновлено: 18:09 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912195402.html
Суд вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве
Суд вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023
Суд вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО "СПБ Биржа" о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:30
2023-11-27T18:09
москва
экономика
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО "СПБ Биржа" о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Через канцелярию суда поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 27.11.2023 заявление возвращено", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник из картотеки арбитражных дел стало известно, что в суд 24 ноября поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о своем банкротстве. Никакие подробности в материалах суда не приводились.Позже в официальном сообщении "СПБ Биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство. Как отмечалось в сообщении, "СПБ Биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет".На этом фоне акции "СПБ Биржи" падали на 34,9%, до 63,8 рубля на Московской бирже. Московская биржа объявляла дискретный аукцион по ценным бумагам "СПБ биржи" после падения их стоимости более чем на 20%, он проходил с 10.30 до 11.00 мск."СПБ Биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ Биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Совет директоров биржи 11 ноября утвердил несколько сценариев действий, направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам.
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москва, экономика
Москва, Экономика
Суд вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве

Арбитражный суд вернул "СПБ бирже" заявление о ее банкротстве

© iStock.com / HispanolisticДеловая встреча
Деловая встреча - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© iStock.com / Hispanolistic
Деловая встреча. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО "СПБ Биржа" о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Через канцелярию суда поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 27.11.2023 заявление возвращено", - говорится в сообщении.
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21 ноября, 10:47
Ранее в понедельник из картотеки арбитражных дел стало известно, что в суд 24 ноября поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о своем банкротстве. Никакие подробности в материалах суда не приводились.
Позже в официальном сообщении "СПБ Биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство. Как отмечалось в сообщении, "СПБ Биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет".
На этом фоне акции "СПБ Биржи" падали на 34,9%, до 63,8 рубля на Московской бирже. Московская биржа объявляла дискретный аукцион по ценным бумагам "СПБ биржи" после падения их стоимости более чем на 20%, он проходил с 10.30 до 11.00 мск.
"СПБ Биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ Биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Совет директоров биржи 11 ноября утвердил несколько сценариев действий, направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам.
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23 ноября, 18:34
 
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