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"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023
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10:31 27.11.2023 (обновлено: 11:22 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912042100.html
"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве
"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023
"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве
Акционерное общество (ПАО) "СПБ Биржа" не подавало документы на банкротство, торговая площадка находится в устойчивом финансовом положении, говорится в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:31
2023-11-27T11:22
экономика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Акционерное общество (ПАО) "СПБ Биржа" не подавало документы на банкротство, торговая площадка находится в устойчивом финансовом положении, говорится в официальном сообщении компании.&quot;СПБ Биржа&quot; не подавала документы на банкротство. &quot;СПБ Биржа&quot; обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет&quot;, — отмечается в пресс-релизе.В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве. Оно поступило в суд 24 ноября, к рассмотрению пока не принято. Подробностей не приводится.На этом фоне акции "СПБ Биржи" падали на 34,9 процента, до 63,8 рубля, на Московской бирже. Торги проводятся в рамках дискретных аукционов.В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С третьего ноября на бирже можно торговать только некоторыми российскими акциями.
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экономика
Экономика
"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве

"СПБ биржа": компания не подавала документы на банкротство

© iStock.com / HispanolisticДеловая встреча
Деловая встреча - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© iStock.com / Hispanolistic
Деловая встреча. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Акционерное общество (ПАО) "СПБ Биржа" не подавало документы на банкротство, торговая площадка находится в устойчивом финансовом положении, говорится в официальном сообщении компании.
«

"СПБ Биржа" не подавала документы на банкротство. "СПБ Биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", — отмечается в пресс-релизе.

В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве. Оно поступило в суд 24 ноября, к рассмотрению пока не принято. Подробностей не приводится.
На этом фоне акции "СПБ Биржи" падали на 34,9 процента, до 63,8 рубля, на Московской бирже. Торги проводятся в рамках дискретных аукционов.
В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С третьего ноября на бирже можно торговать только некоторыми российскими акциями.
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