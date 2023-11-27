https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912042100.html
"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве
"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023
"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве
Акционерное общество (ПАО) "СПБ Биржа" не подавало документы на банкротство, торговая площадка находится в устойчивом финансовом положении, говорится в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:31
2023-11-27T10:31
2023-11-27T11:22
экономика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Акционерное общество (ПАО) "СПБ Биржа" не подавало документы на банкротство, торговая площадка находится в устойчивом финансовом положении, говорится в официальном сообщении компании."СПБ Биржа" не подавала документы на банкротство. "СПБ Биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", — отмечается в пресс-релизе.В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве. Оно поступило в суд 24 ноября, к рассмотрению пока не принято. Подробностей не приводится.На этом фоне акции "СПБ Биржи" падали на 34,9 процента, до 63,8 рубля, на Московской бирже. Торги проводятся в рамках дискретных аукционов.В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С третьего ноября на бирже можно торговать только некоторыми российскими акциями.
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экономика
"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве
"СПБ биржа": компания не подавала документы на банкротство
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Акционерное общество (ПАО) "СПБ Биржа" не подавало документы на банкротство, торговая площадка находится в устойчивом финансовом положении, говорится в официальном сообщении компании.
«
"СПБ Биржа" не подавала документы на банкротство. "СПБ Биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", — отмечается в пресс-релизе.
В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве. Оно поступило в суд 24 ноября, к рассмотрению пока не принято. Подробностей не приводится.
На этом фоне акции "СПБ Биржи" падали на 34,9 процента, до 63,8 рубля, на Московской бирже. Торги проводятся в рамках дискретных аукционов.
В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С третьего ноября на бирже можно торговать только некоторыми российскими акциями.
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