https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912042100.html

"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве

"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве - РИА Новости, 27.11.2023

"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве

Акционерное общество (ПАО) "СПБ Биржа" не подавало документы на банкротство, торговая площадка находится в устойчивом финансовом положении, говорится в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:31

2023-11-27T10:31

2023-11-27T11:22

экономика

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Акционерное общество (ПАО) "СПБ Биржа" не подавало документы на банкротство, торговая площадка находится в устойчивом финансовом положении, говорится в официальном сообщении компании."СПБ Биржа" не подавала документы на банкротство. "СПБ Биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", — отмечается в пресс-релизе.В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве. Оно поступило в суд 24 ноября, к рассмотрению пока не принято. Подробностей не приводится.На этом фоне акции "СПБ Биржи" падали на 34,9 процента, до 63,8 рубля, на Московской бирже. Торги проводятся в рамках дискретных аукционов.В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С третьего ноября на бирже можно торговать только некоторыми российскими акциями.

https://ria.ru/20231123/ananev-1911425658.html

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экономика