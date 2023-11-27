https://ria.ru/20231127/banki-1912112566.html
Банковский сектор проходит все созданные извне сложности, заявил Путин
Банковский сектор проходит все созданные извне сложности, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2023
Банковский сектор проходит все созданные извне сложности, заявил Путин
Недоброжелатели России не рассчитывали, что банковский сектор будет проходить создаваемые извне сложности, поскольку не учли, что банк - не просто кубышка, а... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:49
2023-11-27T13:49
2023-11-27T14:19
экономика
втб
владимир путин
андрей костин (банкир)
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Недоброжелатели России не рассчитывали, что банковский сектор будет проходить создаваемые извне сложности, поскольку не учли, что банк - не просто кубышка, а часть экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот видите, наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом", - сказал он на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.
https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899153850.html
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экономика, втб, владимир путин, андрей костин (банкир), россия
Экономика, ВТБ, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Россия
Банковский сектор проходит все созданные извне сложности, заявил Путин
Путин: недоброжелатели не рассчитывали, что банки будут проходить все сложности