https://ria.ru/20231127/balitskiy-1912032239.html

В Запорожской области тысячи абонентов остались без света

В Запорожской области тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 27.11.2023

В Запорожской области тысячи абонентов остались без света

Более 37 тысяч абонентов отключены от электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:47

2023-11-27T09:47

2023-11-27T10:11

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 37 тысяч абонентов отключены от электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в результате шторма центральная часть Бердянска подтоплена. Вода прибывает со стороны моря из-за сильного ветра."Тридцать семь тысяч двести абонентов по области отключены от электроснабжения. Дал поручение правительству области в кратчайшие сроки устранить повреждения на сетях электроснабжения. Аварийные бригады работают", - написал Балицкий.

https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912009166.html

запорожская область

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Дарья Буймова

запорожская область, происшествия, евгений балицкий