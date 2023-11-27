https://ria.ru/20231127/balitskiy-1912032239.html
В Запорожской области тысячи абонентов остались без света
В Запорожской области тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 27.11.2023
В Запорожской области тысячи абонентов остались без света
Более 37 тысяч абонентов отключены от электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:47
2023-11-27T09:47
2023-11-27T10:11
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 37 тысяч абонентов отключены от электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в результате шторма центральная часть Бердянска подтоплена. Вода прибывает со стороны моря из-за сильного ветра."Тридцать семь тысяч двести абонентов по области отключены от электроснабжения. Дал поручение правительству области в кратчайшие сроки устранить повреждения на сетях электроснабжения. Аварийные бригады работают", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912009166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия, евгений балицкий
Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий
В Запорожской области тысячи абонентов остались без света
Балицкий: в Запорожской области более 37 тысяч абонентов отключены от света