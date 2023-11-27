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В Запорожской области тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 27.11.2023
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09:47 27.11.2023 (обновлено: 10:11 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/balitskiy-1912032239.html
В Запорожской области тысячи абонентов остались без света
В Запорожской области тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 27.11.2023
В Запорожской области тысячи абонентов остались без света
Более 37 тысяч абонентов отключены от электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:47
2023-11-27T10:11
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 37 тысяч абонентов отключены от электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в результате шторма центральная часть Бердянска подтоплена. Вода прибывает со стороны моря из-за сильного ветра."Тридцать семь тысяч двести абонентов по области отключены от электроснабжения. Дал поручение правительству области в кратчайшие сроки устранить повреждения на сетях электроснабжения. Аварийные бригады работают", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912009166.html
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий
Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий
В Запорожской области тысячи абонентов остались без света

Балицкий: в Запорожской области более 37 тысяч абонентов отключены от света

© РИА Новости / Владислав СергиенкоОтключение электроэнергии
Отключение электроэнергии - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Отключение электроэнергии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 37 тысяч абонентов отключены от электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в результате шторма центральная часть Бердянска подтоплена. Вода прибывает со стороны моря из-за сильного ветра.
"Тридцать семь тысяч двести абонентов по области отключены от электроснабжения. Дал поручение правительству области в кратчайшие сроки устранить повреждения на сетях электроснабжения. Аварийные бригады работают", - написал Балицкий.
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Запорожская областьПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
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