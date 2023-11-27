https://ria.ru/20231127/avianosets-1912006075.html
Ударная группа США с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" вошла в Персидский залив
Ударная группа США с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" вошла в Персидский залив - РИА Новости, 27.11.2023
Ударная группа США с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" вошла в Персидский залив
Американская ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива, заявили в Центральном командовании РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:32
2023-11-27T02:32
2023-11-27T02:32
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персидский залив
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ормузский пролив
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Американская ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива, заявили в Центральном командовании США (CENTCOM). "Авианесущая ударная группа "Эйзенхауэр" завершила транзит через Ормузский пролив для входа в воды Персидского залива в рамках продолжения поддержки миссий Центрального командования США", - говорится в опубликованном сообщении. С состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат "Лангедок". Как уточнили в CENTCOM, находясь в Персидском заливе, ударная группа будет осуществлять "патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам", а также поддержку требований Центрального командования в ближневосточном регионе.
https://ria.ru/20230328/avianosets-1861102691.html
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в мире, персидский залив, дуайт эйзенхауэр, ормузский пролив
В мире, Персидский залив, Дуайт Эйзенхауэр, Ормузский пролив
Ударная группа США с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" вошла в Персидский залив
CENTCOM: авианесущая ударная группа США "Эйзенхауэр" вошла в Персидский залив
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Американская ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива, заявили в Центральном командовании США (CENTCOM).
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"Авианесущая ударная группа "Эйзенхауэр" завершила транзит через Ормузский пролив для входа в воды Персидского залива в рамках продолжения поддержки миссий Центрального командования США", - говорится в опубликованном сообщении.
С состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат "Лангедок".
Как уточнили в CENTCOM, находясь в Персидском заливе, ударная группа будет осуществлять "патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам", а также поддержку требований Центрального командования в ближневосточном регионе.
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