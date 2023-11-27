https://ria.ru/20231127/artemovsk-1912224625.html
Российский военный рассказал о боязни ВСУ применять технику у Артемовска
Российский военный рассказал о боязни ВСУ применять технику у Артемовска - РИА Новости, 27.11.2023
Российский военный рассказал о боязни ВСУ применять технику у Артемовска
ВСУ практически не используют бронетехнику в боях на артемовском направлении, опасаясь российских FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:02
2023-11-27T19:02
2023-11-27T19:02
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ практически не используют бронетехнику в боях на артемовском направлении, опасаясь российских FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА спецназа "Ахмат" с позывным Хан. Отряды БПЛА спецназа "Ахмат" работают на артемовском направлении у таких населенных пунктов, как Клещеевка, Андреевка и сам Артемовск. Со слов Хана, операторы FPV-дронов поражают в основном живую силу противника, так как украинская бронетехника уже перестала приближаться к позициям "Ахмата", опасаясь войти в зону поражения дронов-камикадзе. "Чаще поражаем живую силу противника, места ротации, места хранения БК (боекомплекта) выявляем и уничтожаем. Но в основном это живая сила. Техники на нашем направлении очень мало. Они не подъезжают так близко, чтобы мы могли их достать", - констатировал Хан. Командир другого отряда БПЛА спецназа "Ахмат" с позывным Варвар отметил, что каких-либо активных действий со стороны противника они уже не встречают, что связано с истощением или с нежеланием воевать. Участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих во время штурма их позиций. "Сейчас таких активных действий уже не наблюдается, по крайней мере на нашем направлении. Это истощение противника моральное и физическое либо уже нежелание воевать. Противник очень легко сдается в плен. Неоднократно мои ребята сопровождались штурмы, а когда наши парни, скажем так, заходили в их окопы, противник без боя сдавался в плен", - подчеркнул командир.
https://ria.ru/20231127/dron-1912008061.html
https://ria.ru/20231126/video-1911912881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский военный рассказал о боязни ВСУ применять технику у Артемовска
Российский военный: ВСУ боятся применять технику у Артемовска из-за FPV-дронов
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ практически не используют бронетехнику в боях на артемовском направлении, опасаясь российских FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА спецназа "Ахмат" с позывным Хан.
Отряды БПЛА спецназа "Ахмат" работают на артемовском направлении у таких населенных пунктов, как Клещеевка
, Андреевка и сам Артемовск
.
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Со слов Хана, операторы FPV-дронов поражают в основном живую силу противника, так как украинская бронетехника уже перестала приближаться к позициям "Ахмата", опасаясь войти в зону поражения дронов-камикадзе. "Чаще поражаем живую силу противника, места ротации, места хранения БК (боекомплекта) выявляем и уничтожаем. Но в основном это живая сила. Техники на нашем направлении очень мало. Они не подъезжают так близко, чтобы мы могли их достать", - констатировал Хан.
Командир другого отряда БПЛА спецназа "Ахмат" с позывным Варвар отметил, что каких-либо активных действий со стороны противника они уже не встречают, что связано с истощением или с нежеланием воевать. Участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих во время штурма их позиций.
"Сейчас таких активных действий уже не наблюдается, по крайней мере на нашем направлении. Это истощение противника моральное и физическое либо уже нежелание воевать. Противник очень легко сдается в плен. Неоднократно мои ребята сопровождались штурмы, а когда наши парни, скажем так, заходили в их окопы, противник без боя сдавался в плен", - подчеркнул командир.
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