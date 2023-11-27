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В севастопольском аквариуме погибли около 800 животных - РИА Новости, 27.11.2023
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16:44 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/akvarium-1912177040.html
В севастопольском аквариуме погибли около 800 животных
В севастопольском аквариуме погибли около 800 животных - РИА Новости, 27.11.2023
В севастопольском аквариуме погибли около 800 животных
Севастопольский аквариум на своей странице во "ВКонтакте" уточнил число и виды животных, погибших из-за прорыва морской воды в помещение: жизни лишились 700-800 РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:44
2023-11-27T16:44
общество
севастополь
российская империя
европа
михаил развожаев
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Севастопольский аквариум на своей странице во "ВКонтакте" уточнил число и виды животных, погибших из-за прорыва морской воды в помещение: жизни лишились 700-800 представителей фауны, в том числе пираньи, щуки, сомы и скаты. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о гибели не менее 500 пресноводных животных при затоплении аквариума в ходе шторма. &quot;Большая часть погибла практически сразу от термального удара. На данный момент погибло примерно 700-800 животных. Среди них черный паку, рыба-нож, нотоптерусы, пираньи, полиптерусы, панцирные щуки, каламоихт калабарский, рыба-змея, амазонские красные сомы, цихлиды малавийские, скаты моторо, дорадо и другие пресноводные рыбы. Часть погибли, часть еще жива - и мы прилагаем максимум усилий, чтобы они выжили&quot; , - говорится в сообщении аквариума.Сейчас в аквариуме проводится уборка, планируется возобновить работу во вторник, кроме третьего, поврежденного зала. Восстановить зал планируется не ранее чем к апрелю будущего года, отмечает пресс-служба. Севастопольский морской аквариум-музей - один из старейших публичных аквариумов в Европе, первый морской аквариум Российской империи, основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции. Находится в историческом здании на первой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912072761.html
севастополь
российская империя
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общество, севастополь, российская империя, европа, михаил развожаев, сильный шторм на черноморском побережье россии
Общество, Севастополь, Российская империя, Европа, Михаил Развожаев, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В севастопольском аквариуме погибли около 800 животных

При затоплении севастопольского аквариума погибли пираньи, щуки, сомы и скаты

CC BY-SA 4.0 / Wadco2 / Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАНИнститут биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН
Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Wadco2 / Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН
Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Севастопольский аквариум на своей странице во "ВКонтакте" уточнил число и виды животных, погибших из-за прорыва морской воды в помещение: жизни лишились 700-800 представителей фауны, в том числе пираньи, щуки, сомы и скаты.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о гибели не менее 500 пресноводных животных при затоплении аквариума в ходе шторма.
«

"Большая часть погибла практически сразу от термального удара. На данный момент погибло примерно 700-800 животных. Среди них черный паку, рыба-нож, нотоптерусы, пираньи, полиптерусы, панцирные щуки, каламоихт калабарский, рыба-змея, амазонские красные сомы, цихлиды малавийские, скаты моторо, дорадо и другие пресноводные рыбы. Часть погибли, часть еще жива - и мы прилагаем максимум усилий, чтобы они выжили" , - говорится в сообщении аквариума.

Сейчас в аквариуме проводится уборка, планируется возобновить работу во вторник, кроме третьего, поврежденного зала. Восстановить зал планируется не ранее чем к апрелю будущего года, отмечает пресс-служба.
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Вчера, 12:09
Севастопольский морской аквариум-музей - один из старейших публичных аквариумов в Европе, первый морской аквариум Российской империи, основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции. Находится в историческом здании на первой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре.
 
ОбществоСевастопольРоссийская империяЕвропаМихаил РазвожаевСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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