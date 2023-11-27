В севастопольском аквариуме погибли около 800 животных
При затоплении севастопольского аквариума погибли пираньи, щуки, сомы и скаты
CC BY-SA 4.0 / Wadco2 / Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАНИнститут биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН
Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Севастопольский аквариум на своей странице во "ВКонтакте" уточнил число и виды животных, погибших из-за прорыва морской воды в помещение: жизни лишились 700-800 представителей фауны, в том числе пираньи, щуки, сомы и скаты.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о гибели не менее 500 пресноводных животных при затоплении аквариума в ходе шторма.
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"Большая часть погибла практически сразу от термального удара. На данный момент погибло примерно 700-800 животных. Среди них черный паку, рыба-нож, нотоптерусы, пираньи, полиптерусы, панцирные щуки, каламоихт калабарский, рыба-змея, амазонские красные сомы, цихлиды малавийские, скаты моторо, дорадо и другие пресноводные рыбы. Часть погибли, часть еще жива - и мы прилагаем максимум усилий, чтобы они выжили" , - говорится в сообщении аквариума.
Сейчас в аквариуме проводится уборка, планируется возобновить работу во вторник, кроме третьего, поврежденного зала. Восстановить зал планируется не ранее чем к апрелю будущего года, отмечает пресс-служба.
Севастопольский морской аквариум-музей - один из старейших публичных аквариумов в Европе, первый морской аквариум Российской империи, основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции. Находится в историческом здании на первой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре.