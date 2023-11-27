https://ria.ru/20231127/akvarium-1912177040.html

В севастопольском аквариуме погибли около 800 животных

В севастопольском аквариуме погибли около 800 животных - РИА Новости, 27.11.2023

В севастопольском аквариуме погибли около 800 животных

Севастопольский аквариум на своей странице во "ВКонтакте" уточнил число и виды животных, погибших из-за прорыва морской воды в помещение: жизни лишились 700-800 РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:44

2023-11-27T16:44

2023-11-27T16:44

общество

севастополь

российская империя

европа

михаил развожаев

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Севастопольский аквариум на своей странице во "ВКонтакте" уточнил число и виды животных, погибших из-за прорыва морской воды в помещение: жизни лишились 700-800 представителей фауны, в том числе пираньи, щуки, сомы и скаты. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о гибели не менее 500 пресноводных животных при затоплении аквариума в ходе шторма. "Большая часть погибла практически сразу от термального удара. На данный момент погибло примерно 700-800 животных. Среди них черный паку, рыба-нож, нотоптерусы, пираньи, полиптерусы, панцирные щуки, каламоихт калабарский, рыба-змея, амазонские красные сомы, цихлиды малавийские, скаты моторо, дорадо и другие пресноводные рыбы. Часть погибли, часть еще жива - и мы прилагаем максимум усилий, чтобы они выжили" , - говорится в сообщении аквариума.Сейчас в аквариуме проводится уборка, планируется возобновить работу во вторник, кроме третьего, поврежденного зала. Восстановить зал планируется не ранее чем к апрелю будущего года, отмечает пресс-служба. Севастопольский морской аквариум-музей - один из старейших публичных аквариумов в Европе, первый морской аквариум Российской империи, основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции. Находится в историческом здании на первой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912072761.html

севастополь

российская империя

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, севастополь, российская империя, европа, михаил развожаев, сильный шторм на черноморском побережье россии