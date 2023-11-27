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Россия осуждает удары Израиля по аэропорту Дамаска - РИА Новости, 27.11.2023
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16:12 27.11.2023 (обновлено: 16:46 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/aeroport-1912166618.html
Россия осуждает удары Израиля по аэропорту Дамаска
Россия осуждает удары Израиля по аэропорту Дамаска - РИА Новости, 27.11.2023
Россия осуждает удары Израиля по аэропорту Дамаска
Москва осуждает удары по международному аэропорту Дамаска со стороны армии Израиля, которые являются нарушением суверенитета Сирии, Россия требует прекратить... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:12
2023-11-27T16:46
в мире
россия
израиль
дамаск (город)
украинский демократический альянс за реформы (удар)
мария захарова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва осуждает удары по международному аэропорту Дамаска со стороны армии Израиля, которые являются нарушением суверенитета Сирии, Россия требует прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры. Убеждены в том, что подобная порочная практика чревата крайне опасными последствиями, особенно в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и вызванного им роста региональной напряженности. Требуем прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.Кроме того, официальный представитель ведомства отметила, что Москва расценивает продолжающиеся удары по территории САР как "грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права".
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в мире, россия, израиль, дамаск (город), украинский демократический альянс за реформы (удар), мария захарова
В мире, Россия, Израиль, Дамаск (город), Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Мария Захарова
Россия осуждает удары Израиля по аэропорту Дамаска

МИД России: Израиль не должен подвергать опасности жизни людей в Сирии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва осуждает удары по международному аэропорту Дамаска со стороны армии Израиля, которые являются нарушением суверенитета Сирии, Россия требует прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры. Убеждены в том, что подобная порочная практика чревата крайне опасными последствиями, особенно в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и вызванного им роста региональной напряженности. Требуем прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Кроме того, официальный представитель ведомства отметила, что Москва расценивает продолжающиеся удары по территории САР как "грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права".
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В миреРоссияИзраильДамаск (город)Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Мария Захарова
 
 
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