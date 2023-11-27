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"Аэрофлот" предлагает перенести дату вылета из Сочи из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023
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Туризм
 
16:38 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/aeroflot-1912145903.html
"Аэрофлот" предлагает перенести дату вылета из Сочи из-за непогоды
"Аэрофлот" предлагает перенести дату вылета из Сочи из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023
"Аэрофлот" предлагает перенести дату вылета из Сочи из-за непогоды
Авиакомпания "Аэрофлот" в связи неблагоприятными метеоусловиями и их последствиями предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, вылетающим из Сочи 27... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:38
2023-11-27T16:38
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи неблагоприятными метеоусловиями и их последствиями предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, вылетающим из Сочи 27 ноября, сообщила компания. "Информация для пассажиров, вылетающих из Сочи: "Аэрофлот" в связи с затруднённой транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий предлагает пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета", – говорится в сообщении. Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете.Ранее в понедельник международный аэропорт Сочи начал работу в обычном режиме, рейсы принимаются по расписанию, возможны лишь некоторые корректировки. До этого аэропорт работал по фактической погоде, в воскресенье 10 самолётов из-за непогоды ушли на запасные аэродромы.Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи из-за непогоды. Ливни уже успели повредить часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. Вход на пляжи везде запрещен, прогулки там невозможны из-за сильного шторма.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, аэрофлот, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Аэрофлот, Авиабилеты
"Аэрофлот" предлагает перенести дату вылета из Сочи из-за непогоды

"Аэрофлот" предлагает бесплатно перенести дату вылета из Сочи с 27 ноября

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Сочи" в Адлере
Международный аэропорт Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи неблагоприятными метеоусловиями и их последствиями предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, вылетающим из Сочи 27 ноября, сообщила компания.
"Информация для пассажиров, вылетающих из Сочи: "Аэрофлот" в связи с затруднённой транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий предлагает пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета", – говорится в сообщении. Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете.
Ранее в понедельник международный аэропорт Сочи начал работу в обычном режиме, рейсы принимаются по расписанию, возможны лишь некоторые корректировки. До этого аэропорт работал по фактической погоде, в воскресенье 10 самолётов из-за непогоды ушли на запасные аэродромы.
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи из-за непогоды. Ливни уже успели повредить часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. Вход на пляжи везде запрещен, прогулки там невозможны из-за сильного шторма.
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