https://ria.ru/20231127/aeroflot-1912145903.html

"Аэрофлот" предлагает перенести дату вылета из Сочи из-за непогоды

"Аэрофлот" предлагает перенести дату вылета из Сочи из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023

"Аэрофлот" предлагает перенести дату вылета из Сочи из-за непогоды

Авиакомпания "Аэрофлот" в связи неблагоприятными метеоусловиями и их последствиями предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, вылетающим из Сочи 27... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:38

2023-11-27T16:38

2023-11-27T16:38

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

сочи

аэрофлот

авиабилеты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/44/1513554411_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_68444931cb07934e4f380a2b1da2728b.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи неблагоприятными метеоусловиями и их последствиями предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, вылетающим из Сочи 27 ноября, сообщила компания. "Информация для пассажиров, вылетающих из Сочи: "Аэрофлот" в связи с затруднённой транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий предлагает пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета", – говорится в сообщении. Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете.Ранее в понедельник международный аэропорт Сочи начал работу в обычном режиме, рейсы принимаются по расписанию, возможны лишь некоторые корректировки. До этого аэропорт работал по фактической погоде, в воскресенье 10 самолётов из-за непогоды ушли на запасные аэродромы.Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи из-за непогоды. Ливни уже успели повредить часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. Вход на пляжи везде запрещен, прогулки там невозможны из-за сильного шторма.

https://ria.ru/20231127/sochi-1912041311.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, аэрофлот, авиабилеты