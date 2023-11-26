https://ria.ru/20231126/zemletryasenie-1911950757.html
На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 26.11.2023
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T16:49
2023-11-26T16:49
2023-11-26T16:49
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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Cогласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в 16.13 по местному времени (совпадает с мск) в районе Ешилюрт. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,55 километра.
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в мире, турция
На востоке Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,5
АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Cогласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в 16.13 по местному времени (совпадает с мск) в районе Ешилюрт.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7,55 километра.
У побережья Тайваня произошло землетрясение