https://ria.ru/20231126/zemletryasenie-1911950757.html

На востоке Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 26.11.2023

На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T16:49

2023-11-26T16:49

2023-11-26T16:49

в мире

турция

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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Cогласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в 16.13 по местному времени (совпадает с мск) в районе Ешилюрт. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,55 километра.

https://ria.ru/20231126/zemletryasenie-1911892820.html

турция

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в мире, турция