https://ria.ru/20231126/zemletryasenie-1911892820.html
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 26.11.2023
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Тайваня, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T07:45
2023-11-26T07:45
2023-11-26T07:45
тайвань
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Тайваня, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 04.11 по времени UTC (07.11 мск). Очаг залегал на глубине 26,9 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20231124/zemletryasenie-1911547245.html
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тайвань, в мире
У побережья Тайваня произошло землетрясение
USGS: у побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,0