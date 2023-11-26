https://ria.ru/20231126/zemletryasenie-1911892820.html

У побережья Тайваня произошло землетрясение

У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 26.11.2023

У побережья Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Тайваня, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T07:45

2023-11-26T07:45

2023-11-26T07:45

тайвань

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Тайваня, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 04.11 по времени UTC (07.11 мск). Очаг залегал на глубине 26,9 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231124/zemletryasenie-1911547245.html

тайвань

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тайвань, в мире