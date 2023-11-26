https://ria.ru/20231126/zelenskiy-1911887974.html

Жену Зеленского жестко осадили после жалоб на удары по Киеву

Жену Зеленского жестко осадили после жалоб на удары по Киеву - РИА Новости, 26.11.2023

Жену Зеленского жестко осадили после жалоб на удары по Киеву

Пользователи социальной сети X раскритиковали Елену Зеленскую после того, как она на своей странице пожаловалась на ночные удары по Киеву. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T05:05

2023-11-26T05:05

2023-11-26T09:50

специальная военная операция на украине

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елена зеленская

борис джонсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Елену Зеленскую после того, как она на своей странице пожаловалась на ночные удары по Киеву.Накануне украинские СМИ сообщили о серии взрывов в столице республики. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и Киевской области больше четырех часов звучала воздушная тревога."Украинские города сталкиваются с этим ежедневно", — посетовала Зеленская.Пользователи Сети упрекнули ее в игнорировании бомбардировок Донбасса со стороны ВСУ и нежелании президента Украины Владимира Зеленского остановить боевые действия."Под звуки ваших бомбежек народ Донбасса просыпается каждый день с 2014 года. Вы погубили столько мирного населения, что ни тебе, ни твоему наркоману не отмолить никогда, вы оба уже прокляты, бегите", — возмутилась Ludmila."Так будет до тех пор, пока твой любимый зависимый от кокаина муж не решит сдаться", — написал Perteneciente al Sur."Так много лжи. Не могу дождаться, когда украинцы встанут против вас", — заявил LukaOrionis."Что ты будешь делать, когда похоронишь своего нелепого придурка? Кутить в бутиках и попивать пиво у моря?" — поинтересовалась VeraNeNadezhda."До последнего украинца. БоДжо (Борис Джонсон. — Прим. ред.) говорит, что независимой Украине не разрешается вести переговоры", — отметил MV1.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231126/ukraina-1911883551.html

https://ria.ru/20231126/dialog-1911898520.html

https://ria.ru/20231126/ukraintsy-1911881726.html

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донбасс

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в мире, украина, киев, донбасс, елена зеленская, борис джонсон, вооруженные силы украины, владимир путин