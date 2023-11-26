Жену Зеленского жестко осадили после жалоб на удары по Киеву
© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Елену Зеленскую после того, как она на своей странице пожаловалась на ночные удары по Киеву.
Накануне украинские СМИ сообщили о серии взрывов в столице республики. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и Киевской области больше четырех часов звучала воздушная тревога.
"Украинские города сталкиваются с этим ежедневно", — посетовала Зеленская.
Пользователи Сети упрекнули ее в игнорировании бомбардировок Донбасса со стороны ВСУ и нежелании президента Украины Владимира Зеленского остановить боевые действия.
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"Под звуки ваших бомбежек народ Донбасса просыпается каждый день с 2014 года. Вы погубили столько мирного населения, что ни тебе, ни твоему наркоману не отмолить никогда, вы оба уже прокляты, бегите", — возмутилась Ludmila.
"Так будет до тех пор, пока твой любимый зависимый от кокаина муж не решит сдаться", — написал Perteneciente al Sur.
"Так много лжи. Не могу дождаться, когда украинцы встанут против вас", — заявил LukaOrionis.
"Что ты будешь делать, когда похоронишь своего нелепого придурка? Кутить в бутиках и попивать пиво у моря?" — поинтересовалась VeraNeNadezhda.
"До последнего украинца. БоДжо (Борис Джонсон. — Прим. ред.) говорит, что независимой Украине не разрешается вести переговоры", — отметил MV1.
Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.