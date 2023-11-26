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Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников
Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников - РИА Новости, 26.11.2023
Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, находящихся у палестинского... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:25
2023-11-26T23:25
2023-11-26T23:25
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, находящихся у палестинского движения ХАМАС, заявили в Белом доме. "Два лидера согласились, что работа еще не закончена и они продолжат работать над обеспечением освобождения заложников", - говорится в распространенном сообщении по итогам звонка Байдена и Нетаньяху. Отмечается, что лидеры двух стран договорились оставаться в близком контакте в предстоящие дни. В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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в мире, израиль, сша, катар, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Катар, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников
Байден и Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников