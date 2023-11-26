Рейтинг@Mail.ru
Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911995502.html
Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников
Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников - РИА Новости, 26.11.2023
Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, находящихся у палестинского... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:25
2023-11-26T23:25
в мире
израиль
сша
катар
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909787379_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_57b6cb73869ba4c4641dee13063fcec9.jpg
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, находящихся у палестинского движения ХАМАС, заявили в Белом доме. "Два лидера согласились, что работа еще не закончена и они продолжат работать над обеспечением освобождения заложников", - говорится в распространенном сообщении по итогам звонка Байдена и Нетаньяху. Отмечается, что лидеры двух стран договорились оставаться в близком контакте в предстоящие дни. В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
https://ria.ru/20231126/operatsiya-1911968471.html
израиль
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909787379_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_597c849ab2ce78fc7efdd79f4c5c55ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, катар, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Катар, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников

Байден и Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, находящихся у палестинского движения ХАМАС, заявили в Белом доме.
«
"Два лидера согласились, что работа еще не закончена и они продолжат работать над обеспечением освобождения заложников", - говорится в распространенном сообщении по итогам звонка Байдена и Нетаньяху.
Отмечается, что лидеры двух стран договорились оставаться в близком контакте в предстоящие дни.
В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Операция в Газе продолжится до полной победы над ХАМАС, заявил Нетаньяху
Вчера, 18:54
 
В миреИзраильСШАКатарДжо БайденБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала