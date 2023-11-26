https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911995502.html

Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников

Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников - РИА Новости, 26.11.2023

Байден и Нетаньяху согласились дальше работать над освобождением заложников

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, находящихся у палестинского... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T23:25

2023-11-26T23:25

2023-11-26T23:25

в мире

израиль

сша

катар

джо байден

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, находящихся у палестинского движения ХАМАС, заявили в Белом доме. "Два лидера согласились, что работа еще не закончена и они продолжат работать над обеспечением освобождения заложников", - говорится в распространенном сообщении по итогам звонка Байдена и Нетаньяху. Отмечается, что лидеры двух стран договорились оставаться в близком контакте в предстоящие дни. В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

https://ria.ru/20231126/operatsiya-1911968471.html

израиль

сша

катар

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в мире, израиль, сша, катар, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году