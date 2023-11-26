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В Москву прибыли семьи израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках - РИА Новости, 26.11.2023
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17:30 26.11.2023 (обновлено: 17:33 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911956342.html
В Москву прибыли семьи израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках
В Москву прибыли семьи израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках - РИА Новости, 26.11.2023
В Москву прибыли семьи израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках
В Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках с 7 октября, сообщили в посольстве Израиля в России. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:30
2023-11-26T17:33
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках с 7 октября, сообщили в посольстве Израиля в России."Сегодня в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках террористами ХАМАС, начиная с событий 7 октября. В аэропорту их встретили заместитель посла Израиля в России, Юлия Рачински-Спиваков и представители посольства Израиля в Москве", - сообщили в диппредставительстве.В посольстве уточнили, что во время пребывания в Москве семьи проведут встречу с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, послом Израиля в РФ Александром Бен-Цви, а также с лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ.В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 24 заложников. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.
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в мире, москва, израиль, россия, хамас
В мире, Москва, Израиль, Россия, ХАМАС
В Москву прибыли семьи израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках

В Москву прибыли семьи израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках с 7 октября

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых ХАМАС в заложниках с 7 октября, сообщили в посольстве Израиля в России.
"Сегодня в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках террористами ХАМАС, начиная с событий 7 октября. В аэропорту их встретили заместитель посла Израиля в России, Юлия Рачински-Спиваков и представители посольства Израиля в Москве", - сообщили в диппредставительстве.
В посольстве уточнили, что во время пребывания в Москве семьи проведут встречу с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, послом Израиля в РФ Александром Бен-Цви, а также с лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ.
В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 24 заложников. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.
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