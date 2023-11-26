СМИ: Египет получил список заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС
СМИ: Египет получил список из 52 заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Египетские власти получили список из 13 израильских заложников, а также 39 палестинцев, которых обменяют в воскресенье в рамках соглашения о перемирии между ХАМАС и Израилем, сообщает издание Youm7 со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дия Рашвана.
"Сегодня, в воскресенье, власти Египта получили список задержанных в секторе Газа, в который входят 13 израильтян. Они также получили список палестинцев, которых планируется освободить из израильских тюрем, в который входят 39 палестинцев. Обмен между обеими сторонами планируется сегодня", - заявил Рашван.
Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.