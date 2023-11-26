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СМИ: Египет получил список заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС - РИА Новости, 26.11.2023
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16:34 26.11.2023 (обновлено: 16:46 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911949728.html
СМИ: Египет получил список заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС
СМИ: Египет получил список заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС - РИА Новости, 26.11.2023
СМИ: Египет получил список заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС
Египетские власти получили список из 13 израильских заложников, а также 39 палестинцев, которых обменяют в воскресенье в рамках соглашения о перемирии между... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T16:34
2023-11-26T16:46
в мире
египет
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Египетские власти получили список из 13 израильских заложников, а также 39 палестинцев, которых обменяют в воскресенье в рамках соглашения о перемирии между ХАМАС и Израилем, сообщает издание Youm7 со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дия Рашвана."Сегодня, в воскресенье, власти Египта получили список задержанных в секторе Газа, в который входят 13 израильтян. Они также получили список палестинцев, которых планируется освободить из израильских тюрем, в который входят 39 палестинцев. Обмен между обеими сторонами планируется сегодня", - заявил Рашван.Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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в мире, египет, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Египет получил список заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС

СМИ: Египет получил список из 52 заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Египетские власти получили список из 13 израильских заложников, а также 39 палестинцев, которых обменяют в воскресенье в рамках соглашения о перемирии между ХАМАС и Израилем, сообщает издание Youm7 со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дия Рашвана.
"Сегодня, в воскресенье, власти Египта получили список задержанных в секторе Газа, в который входят 13 израильтян. Они также получили список палестинцев, которых планируется освободить из израильских тюрем, в который входят 39 палестинцев. Обмен между обеими сторонами планируется сегодня", - заявил Рашван.
Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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В миреЕгипетИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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