https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911949728.html

СМИ: Египет получил список заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС

СМИ: Египет получил список заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС - РИА Новости, 26.11.2023

СМИ: Египет получил список заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС

Египетские власти получили список из 13 израильских заложников, а также 39 палестинцев, которых обменяют в воскресенье в рамках соглашения о перемирии между... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T16:34

2023-11-26T16:34

2023-11-26T16:46

в мире

египет

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Египетские власти получили список из 13 израильских заложников, а также 39 палестинцев, которых обменяют в воскресенье в рамках соглашения о перемирии между ХАМАС и Израилем, сообщает издание Youm7 со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Дия Рашвана."Сегодня, в воскресенье, власти Египта получили список задержанных в секторе Газа, в который входят 13 израильтян. Они также получили список палестинцев, которых планируется освободить из израильских тюрем, в который входят 39 палестинцев. Обмен между обеими сторонами планируется сегодня", - заявил Рашван.Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, египет, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году