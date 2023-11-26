https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911921715.html

СМИ: в списке заложников, которых отпустит ХАМАС, числятся девять детей

СМИ: в списке заложников, которых отпустит ХАМАС, числятся девять детей - РИА Новости, 26.11.2023

СМИ: в списке заложников, которых отпустит ХАМАС, числятся девять детей

Девять детей числятся в списке заложников, которых палестинское движение ХАМАС, как ожидается, отпустит в воскресенье, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T12:55

2023-11-26T12:55

2023-11-26T12:55

в мире

израиль

египет

таиланд

хамас

красный крест

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_171:0:2805:1481_1920x0_80_0_0_29e7b22128be1927540bfe29d5e46a10.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Девять детей числятся в списке заложников, которых палестинское движение ХАМАС, как ожидается, отпустит в воскресенье, сообщает портал Ynet. "В списке заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье, числятся девять детей", - говорится в сообщении портала. Ранее портал со ссылкой на израильских чиновников сообщал, что ХАМАС предоставил Израилю список из 13 заложников, которые, как ожидается, будут освобождены в воскресенье. В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 24 заложников. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. В ночь на воскресенье правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными. В субботу сделка оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выйдут 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семь иностранцев, которых ХАМАС отпустит вне рамок сделки. В итоге вскоре после полуночи по московскому времени боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Их отправили на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Примерно через час израильская армия сообщила, что бывшие заложники прибыли в Израиль, среди 13 израильтян были семь детей и подростков. Однако армия назвала другое число иностранцев – по ее данным, в Израиль из сектора Газа прибыли четыре гражданина Таиланда. ХАМАС заявил, что освободил тайцев "в ответ на усилия президента Турции". Прояснения по поводу еще трех иностранцев не появилось. Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 02.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Телеканал Al Jazeera вел прямую трансляцию того, как бывших заключенных встречали в городе. На кадрах были сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным канала, родственники освобожденных. Информации о числе и составе второй группы освобожденных из израильских тюрем к этому моменту не появилось ни с одной, ни с другой стороны.

https://ria.ru/20231126/prazdnovanie-1911888752.html

https://ria.ru/20231125/bayden-1911816187.html

израиль

египет

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, египет, таиланд, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году