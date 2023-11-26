https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911888262.html

СМИ: власти Израиля получили список заложников для дальнейшего освобождения

СМИ: власти Израиля получили список заложников для дальнейшего освобождения - РИА Новости, 26.11.2023

СМИ: власти Израиля получили список заложников для дальнейшего освобождения

Власти Израиля получили список заложников, которых освободят позже в воскресенье, сообщила газета Haaretz со ссылкой на канцелярию премьера Израиля Беньямина... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T05:07

2023-11-26T05:07

2023-11-26T05:07

в мире

израиль

египет

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

красный крест

раф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти Израиля получили список заложников, которых освободят позже в воскресенье, сообщила газета Haaretz со ссылкой на канцелярию премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. "Израиль получил список заложников, которые, как ожидается, будут освобождены позднее в воскресенье. ... Информация была передана семьям заложников", - сообщает газета со ссылкой на заявление канцелярии, сделанное утром в воскресенье. В ночь на воскресенье правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными. В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Перемирие началось в пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск). В рамках первого этапа ХАМАС освободил группу из 13 израильских заложников – женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. В субботу сделка оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выйдут 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семь иностранцев, которых ХАМАС отпустит вне рамок сделки. В итоге вскоре после полуночи по московскому времени боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Их отправили на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Примерно через час израильская армия сообщила, что бывшие заложники прибыли в Израиль, среди 13 израильтян были семь детей и подростков. Однако армия назвала другое число иностранцев – по ее данным, в Израиль из сектора Газа прибыли четыре гражданина Таиланда. ХАМАС заявил, что освободил тайцев "в ответ на усилия президента Турции". Прояснения по поводу еще трех иностранцев не появилось. Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 02.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Телеканал Al Jazeera вел прямую трансляцию того, как бывших заключенных встречали в городе. На кадрах были сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным канала, родственники освобожденных. Информации о числе и составе второй группы освобожденных из израильских тюрем к этому моменту не появилось ни с одной, ни с другой стороны.

https://ria.ru/20231124/iz-1911526173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, красный крест, раф