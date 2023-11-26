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Вторая группа освобожденных из Газы заложников прибыла в Израиль - РИА Новости, 26.11.2023
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01:08 26.11.2023 (обновлено: 01:20 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911880952.html
Вторая группа освобожденных из Газы заложников прибыла в Израиль
Вторая группа освобожденных из Газы заложников прибыла в Израиль - РИА Новости, 26.11.2023
Вторая группа освобожденных из Газы заложников прибыла в Израиль
Вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T01:08
2023-11-26T01:20
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
таиланд
хамас
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Освобожденные заложники находятся на территории Израиля вместе со спецназом ЦАХАЛ. В настоящее время с освобожденными заложниками находятся спецназ ЦАХАЛ и силы израильского управления по безопасности (ISA)", - говорится в заявлении армии.По данным Армии обороны Израиля, освобожденные заложники прошли первоначальное медицинское обследование на территории Израиля. Отмечается, что солдаты ЦАХАЛ будут сопровождать их на пути в израильские больницы, где они встретятся со своими семьями.Канцелярия премьера Израиля уже опубликовала список имен заложников, освобожденных в субботу. В этой группе двое мужчин и одиннадцать женщин. Семеро из них - дети и подростки. Вместе с израильтянами движение ХАМАС освободило четверых граждан Таиланда.В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.
https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911784745.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, таиланд, хамас
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Таиланд, ХАМАС
Вторая группа освобожденных из Газы заложников прибыла в Израиль

ЦАХАЛ: вторая группа заложников из сектора Газа прибыла в Израиль

© AP Photo / Ohad ZwigenbergВертолет с заложниками, освобожденными ХАМАС, в Петах-Тикве, Израиль
Вертолет с заложниками, освобожденными ХАМАС, в Петах-Тикве, Израиль - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Вертолет с заложниками, освобожденными ХАМАС, в Петах-Тикве, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"Освобожденные заложники находятся на территории Израиля вместе со спецназом ЦАХАЛ. В настоящее время с освобожденными заложниками находятся спецназ ЦАХАЛ и силы израильского управления по безопасности (ISA)", - говорится в заявлении армии.
По данным Армии обороны Израиля, освобожденные заложники прошли первоначальное медицинское обследование на территории Израиля. Отмечается, что солдаты ЦАХАЛ будут сопровождать их на пути в израильские больницы, где они встретятся со своими семьями.
Канцелярия премьера Израиля уже опубликовала список имен заложников, освобожденных в субботу. В этой группе двое мужчин и одиннадцать женщин. Семеро из них - дети и подростки. Вместе с израильтянами движение ХАМАС освободило четверых граждан Таиланда.
В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.
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Освобожденные ХАМАС иностранные заложники смогут пройти реабилитацию
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреТаиландХАМАС
 
 
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