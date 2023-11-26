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Вторая группа заложников направляется из Египта в Израиль - РИА Новости, 26.11.2023
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00:59 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911880262.html
Вторая группа заложников направляется из Египта в Израиль
Вторая группа заложников направляется из Египта в Израиль - РИА Новости, 26.11.2023
Вторая группа заложников направляется из Египта в Израиль
Вторая группа заложников, состоящая из 13 израильтян и четырех граждан Таиланда, переправлена из сектора Газа в Египет и в этим минуты направляется на границу с РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T00:59
2023-11-26T00:59
в мире
таиланд
египет
израиль
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Вторая группа заложников, состоящая из 13 израильтян и четырех граждан Таиланда, переправлена из сектора Газа в Египет и в этим минуты направляется на границу с Израилем, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Представители Красного креста только что переправили заложников (из сектора Газа) в Египет. По информации, поступившей в ЦАХАЛ, освобождено 17 заложников, в том числе 13 израильтян и 4 гражданина Таиланда. Колонна с освобожденными заложниками в настоящее время следует по территории Египта к КПП Керем-Шалом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911879127.html
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в мире, таиланд, египет, израиль, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Таиланд, Египет, Израиль, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Вторая группа заложников направляется из Египта в Израиль

ЦАХАЛ: вторая группа заложников направляется на границу с Израилем

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Вторая группа заложников, состоящая из 13 израильтян и четырех граждан Таиланда, переправлена из сектора Газа в Египет и в этим минуты направляется на границу с Израилем, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Представители Красного креста только что переправили заложников (из сектора Газа) в Египет. По информации, поступившей в ЦАХАЛ, освобождено 17 заложников, в том числе 13 израильтян и 4 гражданина Таиланда. Колонна с освобожденными заложниками в настоящее время следует по территории Египта к КПП Керем-Шалом", - говорится в сообщении.
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В миреТаиландЕгипетИзраильКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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