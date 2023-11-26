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ХАМАС заявило об освобождении всех тайских заложников - РИА Новости, 26.11.2023
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00:46 26.11.2023 (обновлено: 01:00 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911879127.html
ХАМАС заявило об освобождении всех тайских заложников
ХАМАС заявило об освобождении всех тайских заложников - РИА Новости, 26.11.2023
ХАМАС заявило об освобождении всех тайских заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило находившихся у него граждан Таиланда "в ответ на усилия" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T00:46
2023-11-26T01:00
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
таиланд
израиль
реджеп тайип эрдоган
турция
красный крест
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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило находившихся у него граждан Таиланда "в ответ на усилия" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Армия обороны Израиля сообщила, что группа заложников, состоящая из 13 израильтян и четырех граждан Таиланда, въехало в Египет и направляется на границу с израилем."В ответ на усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило тайских заключенных в секторе Газа", - говорится заявлении в Telegram-канале движения.В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, таиланд, израиль, реджеп тайип эрдоган, турция, красный крест
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Таиланд, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Красный Крест
ХАМАС заявило об освобождении всех тайских заложников

ХАМАС заявило, что освободило всех находившихся у него тайских заложников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖители Иерусалима на улице Яффо
Жители Иерусалима на улице Яффо - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жители Иерусалима на улице Яффо. Архивное фото
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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило находившихся у него граждан Таиланда "в ответ на усилия" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Армия обороны Израиля сообщила, что группа заложников, состоящая из 13 израильтян и четырех граждан Таиланда, въехало в Египет и направляется на границу с израилем.
"В ответ на усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило тайских заключенных в секторе Газа", - говорится заявлении в Telegram-канале движения.
В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреТаиландИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияКрасный Крест
 
 
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