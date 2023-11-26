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ХАМАС заявило об освобождении всех тайских заложников

ХАМАС заявило об освобождении всех тайских заложников - РИА Новости, 26.11.2023

ХАМАС заявило об освобождении всех тайских заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило находившихся у него граждан Таиланда "в ответ на усилия" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T00:46

2023-11-26T00:46

2023-11-26T01:00

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

таиланд

израиль

реджеп тайип эрдоган

турция

красный крест

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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило находившихся у него граждан Таиланда "в ответ на усилия" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Армия обороны Израиля сообщила, что группа заложников, состоящая из 13 израильтян и четырех граждан Таиланда, въехало в Египет и направляется на границу с израилем."В ответ на усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило тайских заключенных в секторе Газа", - говорится заявлении в Telegram-канале движения.В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.

https://ria.ru/20231124/iz-1911526173.html

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, таиланд, израиль, реджеп тайип эрдоган, турция, красный крест