https://ria.ru/20231126/zaklyuchennye-1911883428.html
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных - РИА Новости, 26.11.2023
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных, они прибыли на Западный берег реки Иордан, трансляцию ведет Al Jazeera. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T02:31
2023-11-26T02:31
2023-11-26T02:42
израиль
западный берег реки иордан
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных, они прибыли на Западный берег реки Иордан, трансляцию ведет Al Jazeera.Автобусы палестинцами, с освобожденными из израильских тюрем по условиям сделки с ХАМАС, прибыли в город Бейтуния. На кадрах телетрансляции — сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным телеканала, родственники освобожденных.В субботу вечером военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" освободило 13 израильских заложников и семь иностранцев, они уже прибыли в Израиль.В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как палестинское движение обвинило Тель-Авив в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис удалось предотвратить, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил 39 палестинских заключенных, в их числе 24 женщины.Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.
https://ria.ru/20231126/mediki-1911883244.html
https://ria.ru/20231126/zapadnyy_bereg-1911882341.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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израиль, западный берег реки иордан, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Западный берег реки Иордан, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных
Al Jazeera: Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных
ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости.
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных, они прибыли на Западный берег реки Иордан, трансляцию ведет Al Jazeera
.
Автобусы палестинцами, с освобожденными из израильских тюрем по условиям сделки с ХАМАС
, прибыли в город Бейтуния. На кадрах телетрансляции — сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным телеканала, родственники освобожденных.
В субботу вечером военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" освободило 13 израильских заложников и семь иностранцев, они уже прибыли в Израиль.
В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как палестинское движение обвинило Тель-Авив в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис удалось предотвратить, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.
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В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил 39 палестинских заключенных, в их числе 24 женщины.
Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.
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