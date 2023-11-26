Рейтинг@Mail.ru
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 26.11.2023 (обновлено: 02:42 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/zaklyuchennye-1911883428.html
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных - РИА Новости, 26.11.2023
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных, они прибыли на Западный берег реки Иордан, трансляцию ведет Al Jazeera. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T02:31
2023-11-26T02:42
израиль
западный берег реки иордан
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911786118_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cedab97a6f703ae94a339cb95455c8e2.jpg
ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных, они прибыли на Западный берег реки Иордан, трансляцию ведет Al Jazeera.Автобусы палестинцами, с освобожденными из израильских тюрем по условиям сделки с ХАМАС, прибыли в город Бейтуния. На кадрах телетрансляции — сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным телеканала, родственники освобожденных.В субботу вечером военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" освободило 13 израильских заложников и семь иностранцев, они уже прибыли в Израиль.В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как палестинское движение обвинило Тель-Авив в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис удалось предотвратить, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил 39 палестинских заключенных, в их числе 24 женщины.Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.
https://ria.ru/20231126/mediki-1911883244.html
https://ria.ru/20231126/zapadnyy_bereg-1911882341.html
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911786118_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_8e51e8663afed3fe6f093213e841e208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, западный берег реки иордан, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Западный берег реки Иордан, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных

Al Jazeera: Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных

© AP Photo / Nasser NasserБывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями, в населенном пунктн Бейтуния на Западном берегу
Бывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями, в населенном пунктн Бейтуния на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Бывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями, в населенном пунктн Бейтуния на Западном берегу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 26 ноя - РИА Новости. Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных, они прибыли на Западный берег реки Иордан, трансляцию ведет Al Jazeera.
Автобусы палестинцами, с освобожденными из израильских тюрем по условиям сделки с ХАМАС, прибыли в город Бейтуния. На кадрах телетрансляции — сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным телеканала, родственники освобожденных.
В субботу вечером военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" освободило 13 израильских заложников и семь иностранцев, они уже прибыли в Израиль.
В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как палестинское движение обвинило Тель-Авив в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис удалось предотвратить, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В Красном Полумесяце обвинили ЦАХАЛ в препятствовании работе медиков в Газе
Вчера, 02:18
В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил 39 палестинских заключенных, в их числе 24 женщины.
Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.
Колючая проволока на окраине Иерусалима в городе Вифлееме на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В результате обстрела на Западном берегу погиб палестинец
Вчера, 01:43
 
ИзраильЗападный берег реки ИорданВ миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала