https://ria.ru/20231126/yalta-1911982559.html
В Ялте из-за шторма поврежден газопровод
В Ялте из-за шторма поврежден газопровод - РИА Новости, 26.11.2023
В Ялте из-за шторма поврежден газопровод
В Ялте из-за шторма поврежден газопровод, без газа остались 95 абонентов, сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:58
2023-11-26T20:58
2023-11-26T20:58
происшествия
ялта
евпатория
севастополь
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Ялте из-за шторма поврежден газопровод, без газа остались 95 абонентов, сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале. "Есть отключения электроэнергии по муниципалитету, из-за повреждения газовой трубы отключены от отопления дома в Теплой балке (95 абонентов)", - написала Павленко.Она подчеркнула, что город готовится к удару стихии. "В течение часа ожидаем существенное ухудшение погодных условий – осадки и усиление ветра. Особая активность непогоды - с 21.00 до 6.00. Службы города в повышенной готовности", - подчеркнула глава администрации. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды.
https://ria.ru/20231126/evakuatsiya-1911979451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, ялта, евпатория, севастополь, янина павленко, республика крым
Происшествия, Ялта, Евпатория, Севастополь, Янина Павленко, Республика Крым
В Ялте из-за шторма поврежден газопровод
Павленко: в Ялте из-за шторма поврежден газопровод, газа нет у 95 абонентов