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В Киевской области и Черкассах прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киевской области и Черкассах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.11.2023

В Киевской области и Черкассах прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Киевской области Украины и в городе Черкассы Черкасской области, в обеих областях звучит воздушная тревога, сообщает издание Страна.ua. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T01:21

2023-11-26T01:21

2023-11-26T01:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской области Украины и в городе Черкассы Черкасской области, в обеих областях звучит воздушная тревога, сообщает издание Страна.ua. "Взрывы прозвучали в Киевской области... Взрывы раздались в Черкассах", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://radiosputnik.ru/20231125/vzryv-1911812755.html

киевская область

черкассы

черкасская область

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киевская область, черкассы, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире