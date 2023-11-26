https://ria.ru/20231126/vystavka-1911985922.html
На выставке-форуме "Россия" прошел День Нижегородской области
На выставке-форуме "Россия" прошел День Нижегородской области - РИА Новости, 26.11.2023
На выставке-форуме "Россия" прошел День Нижегородской области
День Нижегородской области проходит сегодня на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:24
2023-11-26T21:24
2023-11-26T21:58
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. День Нижегородской области проходит сегодня на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба правительства региона."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал гостям выставки об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты. Также он провел экскурсию для школьников и молодежи, познакомил их со стендом региона, рассказал о представленных артефактах и пригласил участников экскурсии в Нижегородскую область", — говорится в заявлении.В течение всего дня на стенде области проходили лекции о Нижнем Новгороде, мастер-классы по народным художественным промыслам, викторины и настольные игры для взрослых и детей. Кроме того, состоялась церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии. Речь идет об "одевании невесты к венцу", приходе жениха со свитой и выкупе невесты, включая продажу "куста" — свадебного деревца, украшенного лентами и бумажными цветами. Мероприятие также включало в себя хоровод с загадками, испытание для жениха, благословение родителей и проводы брачующихся к венцу.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.
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общество, нижегородская область, глеб никитин, выставка-форум "россия", москва, нижний новгород, россия, вднх
Выставка-форум "Россия", Общество, Нижегородская область, Глеб Никитин, Выставка-форум "Россия", Москва, Нижний Новгород, Россия, ВДНХ
На выставке-форуме "Россия" прошел День Нижегородской области
День Нижегородской области провели на международной выставке-форуме "Россия"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. День Нижегородской области проходит сегодня на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал гостям выставки об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты. Также он провел экскурсию для школьников и молодежи, познакомил их со стендом региона, рассказал о представленных артефактах и пригласил участников экскурсии в Нижегородскую область", — говорится в заявлении.
В течение всего дня на стенде области проходили лекции о Нижнем Новгороде
, мастер-классы по народным художественным промыслам, викторины и настольные игры для взрослых и детей.
Кроме того, состоялась церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии. Речь идет об "одевании невесты к венцу", приходе жениха со свитой и выкупе невесты, включая продажу "куста" — свадебного деревца, украшенного лентами и бумажными цветами. Мероприятие также включало в себя хоровод с загадками, испытание для жениха, благословение родителей и проводы брачующихся к венцу.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.
В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.
День региона ЯНАО на выставке "Россия": мастер-классы, лекции и гастрошоу