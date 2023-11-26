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В Херсонской области понедельник объявили выходным - РИА Новости, 26.11.2023
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23:24 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/vykhodnoy-1911995365.html
В Херсонской области понедельник объявили выходным
В Херсонской области понедельник объявили выходным - РИА Новости, 26.11.2023
В Херсонской области понедельник объявили выходным
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram–канале объявил в регионе понедельник выходным днем из-за непогоды. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:24
2023-11-26T23:24
общество
херсонская область
севастополь
владимир сальдо
сергей аксенов (политик)
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram–канале объявил в регионе понедельник выходным днем из-за непогоды. Ранее из-за сильного шторма выходной день был объявлен главой Крыма Сергеем Аксеновым в республике, в Севастополе губернатором Михаилом Развожаевым выходной объявлен для работников социальной сферы. "В связи с ухудшением погодных условий завтра в Херсонской области объявляется выходной день", - сообщил Сальдо.Силы МЧС и других оперативных служб находятся в полной готовности на случай оказания любой необходимой помощи. Сальдо попросил жителей без особой необходимости не выходить из дома и особенно не выезжать на автомобилях.
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херсонская область
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общество, херсонская область , севастополь, владимир сальдо, сергей аксенов (политик), михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Херсонская область , Севастополь, Владимир Сальдо, Сергей Аксенов (политик), Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Херсонской области понедельник объявили выходным

Сальдо объявил в Херсонской области понедельник выходным днем из-за непогоды

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram–канале объявил в регионе понедельник выходным днем из-за непогоды.
Ранее из-за сильного шторма выходной день был объявлен главой Крыма Сергеем Аксеновым в республике, в Севастополе губернатором Михаилом Развожаевым выходной объявлен для работников социальной сферы.
«
"В связи с ухудшением погодных условий завтра в Херсонской области объявляется выходной день", - сообщил Сальдо.
Силы МЧС и других оперативных служб находятся в полной готовности на случай оказания любой необходимой помощи. Сальдо попросил жителей без особой необходимости не выходить из дома и особенно не выезжать на автомобилях.
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ОбществоХерсонская областьСевастопольВладимир СальдоСергей Аксенов (политик)Михаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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