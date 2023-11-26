https://ria.ru/20231126/vykhodnoy-1911995365.html

В Херсонской области понедельник объявили выходным

В Херсонской области понедельник объявили выходным - РИА Новости, 26.11.2023

В Херсонской области понедельник объявили выходным

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram–канале объявил в регионе понедельник выходным днем из-за непогоды. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T23:24

2023-11-26T23:24

2023-11-26T23:24

общество

херсонская область

севастополь

владимир сальдо

сергей аксенов (политик)

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram–канале объявил в регионе понедельник выходным днем из-за непогоды. Ранее из-за сильного шторма выходной день был объявлен главой Крыма Сергеем Аксеновым в республике, в Севастополе губернатором Михаилом Развожаевым выходной объявлен для работников социальной сферы. "В связи с ухудшением погодных условий завтра в Херсонской области объявляется выходной день", - сообщил Сальдо.Силы МЧС и других оперативных служб находятся в полной готовности на случай оказания любой необходимой помощи. Сальдо попросил жителей без особой необходимости не выходить из дома и особенно не выезжать на автомобилях.

https://ria.ru/20231126/shtorm-1911988822.html

херсонская область

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, херсонская область , севастополь, владимир сальдо, сергей аксенов (политик), михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)