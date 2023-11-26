https://ria.ru/20231126/vykhodnoy-1911995365.html
В Херсонской области понедельник объявили выходным
В Херсонской области понедельник объявили выходным - РИА Новости, 26.11.2023
В Херсонской области понедельник объявили выходным
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram–канале объявил в регионе понедельник выходным днем из-за непогоды. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:24
2023-11-26T23:24
2023-11-26T23:24
общество
херсонская область
севастополь
владимир сальдо
сергей аксенов (политик)
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_708:734:3043:2048_1920x0_80_0_0_2af2f7777af429524dca100c05f5d5cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram–канале объявил в регионе понедельник выходным днем из-за непогоды. Ранее из-за сильного шторма выходной день был объявлен главой Крыма Сергеем Аксеновым в республике, в Севастополе губернатором Михаилом Развожаевым выходной объявлен для работников социальной сферы. "В связи с ухудшением погодных условий завтра в Херсонской области объявляется выходной день", - сообщил Сальдо.Силы МЧС и других оперативных служб находятся в полной готовности на случай оказания любой необходимой помощи. Сальдо попросил жителей без особой необходимости не выходить из дома и особенно не выезжать на автомобилях.
https://ria.ru/20231126/shtorm-1911988822.html
херсонская область
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_1279:725:3043:2048_1920x0_80_0_0_5ccd8eec8849ce192977037bc2da4eda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсонская область , севастополь, владимир сальдо, сергей аксенов (политик), михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Херсонская область , Севастополь, Владимир Сальдо, Сергей Аксенов (политик), Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Херсонской области понедельник объявили выходным
Сальдо объявил в Херсонской области понедельник выходным днем из-за непогоды