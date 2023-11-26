Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином усиление ВСУ
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином усиление возможностей ВСУ
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином шаги для усиления возможностей украинских войск.
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"Провел еженедельный телефонный разговор с моим американским коллегой, министром Ллойдом Остином. Мы обсудили актуальные приоритеты помощи безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинского войска", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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