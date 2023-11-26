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Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином усиление ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
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15:44 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/vsu-1911943026.html
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином усиление ВСУ
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином усиление ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином усиление ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином шаги для усиления возможностей украинских войск. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:44
2023-11-26T15:44
украина
россия
сша
рустем умеров
ллойд остин
сергей лавров
пентагон
нато
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином шаги для усиления возможностей украинских войск. "Провел еженедельный телефонный разговор с моим американским коллегой, министром Ллойдом Остином. Мы обсудили актуальные приоритеты помощи безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинского войска", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, россия, сша, рустем умеров, ллойд остин, сергей лавров, пентагон, нато
Украина, Россия, США, Рустем Умеров, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином усиление ВСУ

Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином усиление возможностей ВСУ

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином шаги для усиления возможностей украинских войск.
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"Провел еженедельный телефонный разговор с моим американским коллегой, министром Ллойдом Остином. Мы обсудили актуальные приоритеты помощи безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинского войска", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского
Вчера, 08:00
 
УкраинаРоссияСШАРустем УмеровЛлойд ОстинСергей ЛавровПентагонНАТО
 
 
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