https://ria.ru/20231126/vospitannitsy-1911888624.html

Воспитанницы Минобороны посетили самый северный космодром Плесецк

Воспитанницы Минобороны посетили самый северный космодром Плесецк - РИА Новости, 26.11.2023

Воспитанницы Минобороны посетили самый северный космодром Плесецк

Воспитанницы Минобороны России посетили самый северный космодром Плесецк и понаблюдали за пуском ракеты "Союз", сообщили в воскресенье в военном ведомстве. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T05:15

2023-11-26T05:15

2023-11-26T05:15

россия

мирный

плесецк (космодром)

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Воспитанницы Минобороны России посетили самый северный космодром Плесецк и понаблюдали за пуском ракеты "Союз", сообщили в воскресенье в военном ведомстве. "Минобороны России организовало уникальную экскурсию для 45 воспитанниц Московского, Санкт-Петербургского кадетских корпусов "Пансион воспитанниц министерства обороны Российской Федерации" и Кызылского президентского кадетского училища на космодром министерства обороны "Плесецк" в Архангельской области", - сказали в ведомстве. Там отметили, что главным событием программы стал пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космическими аппаратами в интересах министерства обороны. Накануне пуска воспитанницы смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя. Также воспитанницы посетили памятные места города Мирный, в том числе аллею выдающихся начальников космодрома, на которой увековечены бюстами генерал армии Юрий Яшин, генерал-лейтенант Степан Штанько и генерал-лейтенант Галактион Алпаидзе. Кроме того, военнослужащие космодрома для юных гостей провели экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".

https://ria.ru/20231103/raketa-1907301069.html

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россия, мирный, плесецк (космодром), безопасность