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Воспитанницы Минобороны посетили самый северный космодром Плесецк - РИА Новости, 26.11.2023
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05:15 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/vospitannitsy-1911888624.html
Воспитанницы Минобороны посетили самый северный космодром Плесецк
Воспитанницы Минобороны посетили самый северный космодром Плесецк - РИА Новости, 26.11.2023
Воспитанницы Минобороны посетили самый северный космодром Плесецк
Воспитанницы Минобороны России посетили самый северный космодром Плесецк и понаблюдали за пуском ракеты "Союз", сообщили в воскресенье в военном ведомстве. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T05:15
2023-11-26T05:15
россия
мирный
плесецк (космодром)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Воспитанницы Минобороны России посетили самый северный космодром Плесецк и понаблюдали за пуском ракеты "Союз", сообщили в воскресенье в военном ведомстве. "Минобороны России организовало уникальную экскурсию для 45 воспитанниц Московского, Санкт-Петербургского кадетских корпусов "Пансион воспитанниц министерства обороны Российской Федерации" и Кызылского президентского кадетского училища на космодром министерства обороны "Плесецк" в Архангельской области", - сказали в ведомстве. Там отметили, что главным событием программы стал пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космическими аппаратами в интересах министерства обороны. Накануне пуска воспитанницы смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя. Также воспитанницы посетили памятные места города Мирный, в том числе аллею выдающихся начальников космодрома, на которой увековечены бюстами генерал армии Юрий Яшин, генерал-лейтенант Степан Штанько и генерал-лейтенант Галактион Алпаидзе. Кроме того, военнослужащие космодрома для юных гостей провели экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".
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россия, мирный, плесецк (космодром), безопасность
Россия, Мирный, Плесецк (космодром), Безопасность
Воспитанницы Минобороны посетили самый северный космодром Плесецк

Воспитанницы Минобороны понаблюдали на космодроме Плесецк за пуском "Союза-2"

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПодготовка к запуску ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ на космодроме Плесецк
Подготовка к запуску ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом Министерства обороны РФ на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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Подготовка к запуску ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ на космодроме Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Воспитанницы Минобороны России посетили самый северный космодром Плесецк и понаблюдали за пуском ракеты "Союз", сообщили в воскресенье в военном ведомстве.
"Минобороны России организовало уникальную экскурсию для 45 воспитанниц Московского, Санкт-Петербургского кадетских корпусов "Пансион воспитанниц министерства обороны Российской Федерации" и Кызылского президентского кадетского училища на космодром министерства обороны "Плесецк" в Архангельской области", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что главным событием программы стал пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космическими аппаратами в интересах министерства обороны. Накануне пуска воспитанницы смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя.
Также воспитанницы посетили памятные места города Мирный, в том числе аллею выдающихся начальников космодрома, на которой увековечены бюстами генерал армии Юрий Яшин, генерал-лейтенант Степан Штанько и генерал-лейтенант Галактион Алпаидзе. Кроме того, военнослужащие космодрома для юных гостей провели экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".
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РоссияМирныйПлесецк (космодром)Безопасность
 
 
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