https://ria.ru/20231126/voditeli-1911934778.html
Дептранс дал совет московским водителям
Дептранс дал совет московским водителям - РИА Новости, 26.11.2023
Дептранс дал совет московским водителям
Московский департамент транспорта рекомендовал жителям и гостям столицы воспользоваться в понедельник городским транспортом в связи с непогодой, сообщается в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:46
2023-11-26T14:46
2023-11-26T14:46
общество
москва
евгений тишковец
департамент транспорта г. москвы
погода
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский департамент транспорта рекомендовал жителям и гостям столицы воспользоваться в понедельник городским транспортом в связи с непогодой, сообщается в Telegram-канале дептранса. "По прогнозу синоптиков, с 21.00 26 ноября до вечера 27 ноября в городе ожидаются снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении. Кроме того, в дептрансе предупредили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметров осадков или 50% от месячной нормы.
https://ria.ru/20231126/pogoda-1911902162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, департамент транспорта г. москвы, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Департамент транспорта г. Москвы, Погода
Дептранс дал совет московским водителям
Дептранс Москвы призвал водителей в понедельник пересесть на городской транспорт