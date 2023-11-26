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Дептранс дал совет московским водителям - РИА Новости, 26.11.2023
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14:46 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/voditeli-1911934778.html
Дептранс дал совет московским водителям
Дептранс дал совет московским водителям - РИА Новости, 26.11.2023
Дептранс дал совет московским водителям
Московский департамент транспорта рекомендовал жителям и гостям столицы воспользоваться в понедельник городским транспортом в связи с непогодой, сообщается в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:46
2023-11-26T14:46
общество
москва
евгений тишковец
департамент транспорта г. москвы
погода
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский департамент транспорта рекомендовал жителям и гостям столицы воспользоваться в понедельник городским транспортом в связи с непогодой, сообщается в Telegram-канале дептранса. "По прогнозу синоптиков, с 21.00 26 ноября до вечера 27 ноября в городе ожидаются снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении. Кроме того, в дептрансе предупредили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметров осадков или 50% от месячной нормы.
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общество, москва, евгений тишковец, департамент транспорта г. москвы, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Департамент транспорта г. Москвы, Погода
Дептранс дал совет московским водителям

Дептранс Москвы призвал водителей в понедельник пересесть на городской транспорт

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский департамент транспорта рекомендовал жителям и гостям столицы воспользоваться в понедельник городским транспортом в связи с непогодой, сообщается в Telegram-канале дептранса.
«
"По прогнозу синоптиков, с 21.00 26 ноября до вечера 27 ноября в городе ожидаются снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении.
Кроме того, в дептрансе предупредили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметров осадков или 50% от месячной нормы.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецДепартамент транспорта г. МосквыПогода
 
 
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