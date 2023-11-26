https://ria.ru/20231126/voditeli-1911934778.html

Дептранс дал совет московским водителям

Дептранс дал совет московским водителям - РИА Новости, 26.11.2023

Дептранс дал совет московским водителям

Московский департамент транспорта рекомендовал жителям и гостям столицы воспользоваться в понедельник городским транспортом в связи с непогодой, сообщается в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:46

2023-11-26T14:46

2023-11-26T14:46

общество

москва

евгений тишковец

департамент транспорта г. москвы

погода

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский департамент транспорта рекомендовал жителям и гостям столицы воспользоваться в понедельник городским транспортом в связи с непогодой, сообщается в Telegram-канале дептранса. "По прогнозу синоптиков, с 21.00 26 ноября до вечера 27 ноября в городе ожидаются снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении. Кроме того, в дептрансе предупредили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметров осадков или 50% от месячной нормы.

https://ria.ru/20231126/pogoda-1911902162.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, департамент транспорта г. москвы, погода