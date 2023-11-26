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Крымчан призвали запастись питьевой водой - РИА Новости, 26.11.2023
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21:21 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/voda-1911984982.html
Крымчан призвали запастись питьевой водой
Крымчан призвали запастись питьевой водой - РИА Новости, 26.11.2023
Крымчан призвали запастись питьевой водой
В Крыму возможны перебои с подачей воды из-за непогоды, людям следует запастись водой, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:21
2023-11-26T21:21
происшествия
евпатория
саки (крым)
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Крыму возможны перебои с подачей воды из-за непогоды, людям следует запастись водой, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма" в своем телеграм-канале."В связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдаются массовые перебои электроэнергии. Могут быть обесточены объекты водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении. Крымчанам рекомендовали иметь дома запас питьевой воды. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.
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евпатория
саки (крым)
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происшествия, евпатория, саки (крым), севастополь
Происшествия, Евпатория, Саки (Крым), Севастополь
Крымчан призвали запастись питьевой водой

"Вода Крыма" предупредила о возможных перебоях с питьевой водой на полуострове

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПроизводство питьевой воды
Производство питьевой воды - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Производство питьевой воды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Крыму возможны перебои с подачей воды из-за непогоды, людям следует запастись водой, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма" в своем телеграм-канале.
«
"В связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдаются массовые перебои электроэнергии. Могут быть обесточены объекты водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.
Крымчанам рекомендовали иметь дома запас питьевой воды.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.
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