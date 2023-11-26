https://ria.ru/20231126/voda-1911984982.html

Крымчан призвали запастись питьевой водой

Крымчан призвали запастись питьевой водой - РИА Новости, 26.11.2023

Крымчан призвали запастись питьевой водой

В Крыму возможны перебои с подачей воды из-за непогоды, людям следует запастись водой, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T21:21

2023-11-26T21:21

2023-11-26T21:21

происшествия

евпатория

саки (крым)

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Крыму возможны перебои с подачей воды из-за непогоды, людям следует запастись водой, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма" в своем телеграм-канале."В связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдаются массовые перебои электроэнергии. Могут быть обесточены объекты водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении. Крымчанам рекомендовали иметь дома запас питьевой воды. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.

https://ria.ru/20231126/vykhodnoy-1911984347.html

евпатория

саки (крым)

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, евпатория, саки (крым), севастополь