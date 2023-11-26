https://ria.ru/20231126/vnukovo-1911908868.html

Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений утром

Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений утром - РИА Новости, 26.11.2023

Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений утром

Московский аэропорт Внуково вводил частичные ограничения на полеты утром в воскресенье, сейчас работает штатно, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T10:36

2023-11-26T10:36

2023-11-26T10:38

жуковский

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт Внуково вводил частичные ограничения на полеты утром в воскресенье, сейчас работает штатно, сообщили в пресс-службе авиагавани.Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский сообщили РИА Новости о введении временных ограничений на полеты в воскресенье утром. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05.03. В 06.33 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На данный момент работаем штатно на прием и выпуск воздушных судов",- говорится в сообщении.Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в воскресенье ночью силами ПВО Минобороны были перехвачены пять БПЛА над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. По его словам, в трех случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20231124/sochi-1911629071.html

жуковский

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

жуковский, домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), общество, москва