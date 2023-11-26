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Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений утром - РИА Новости, 26.11.2023
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10:36 26.11.2023 (обновлено: 10:38 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/vnukovo-1911908868.html
Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений утром
Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений утром - РИА Новости, 26.11.2023
Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений утром
Московский аэропорт Внуково вводил частичные ограничения на полеты утром в воскресенье, сейчас работает штатно, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:36
2023-11-26T10:38
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт Внуково вводил частичные ограничения на полеты утром в воскресенье, сейчас работает штатно, сообщили в пресс-службе авиагавани.Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский сообщили РИА Новости о введении временных ограничений на полеты в воскресенье утром. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05.03. В 06.33 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На данный момент работаем штатно на прием и выпуск воздушных судов",- говорится в сообщении.Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в воскресенье ночью силами ПВО Минобороны были перехвачены пять БПЛА над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. По его словам, в трех случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.
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жуковский, домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), общество, москва
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Общество, Москва
Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений утром

Аэропорт Внуково работает штатно после частичных ограничений на полеты утром

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт Внуково вводил частичные ограничения на полеты утром в воскресенье, сейчас работает штатно, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский сообщили РИА Новости о введении временных ограничений на полеты в воскресенье утром. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.
«
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05.03. В 06.33 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На данный момент работаем штатно на прием и выпуск воздушных судов",- говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.
Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в воскресенье ночью силами ПВО Минобороны были перехвачены пять БПЛА над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. По его словам, в трех случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.
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