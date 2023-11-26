Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений утром
Аэропорт Внуково работает штатно после частичных ограничений на полеты утром
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт Внуково вводил частичные ограничения на полеты утром в воскресенье, сейчас работает штатно, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский сообщили РИА Новости о введении временных ограничений на полеты в воскресенье утром. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.
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"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05.03. В 06.33 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На данный момент работаем штатно на прием и выпуск воздушных судов",- говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.
Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в воскресенье ночью силами ПВО Минобороны были перехвачены пять БПЛА над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. По его словам, в трех случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.