https://ria.ru/20231126/video-1911912881.html
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ на замаскированной огневой позиции с помощью беспилотников. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:12
2023-11-26T11:12
2023-11-26T11:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911912619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b191bf7faf73bb5b9fa0e9d626eecf9.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ на замаскированной огневой позиции с помощью беспилотников. "Российские военнослужащие операторы БпЛА уничтожили барражирующим боеприпасом артиллерийское орудие ВСУ на замаскированной огневой позиции в лесополосе в районе Новоивановки", - говорится в сообщении. Также министерство показало видео уничтожения операторами FPV-дронов позиций украинских военнослужащих в районе Новоивановки.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911912619_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_05f225ad23f04803a5fa1b72d0b35825.jpg
Уничтожение огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новоивановки
Уничтожение огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новоивановки
2023-11-26T11:12
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ
МО показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ с помощью беспилотников
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ на замаскированной огневой позиции с помощью беспилотников.
"Российские военнослужащие операторы БпЛА уничтожили барражирующим боеприпасом артиллерийское орудие ВСУ на замаскированной огневой позиции в лесополосе в районе Новоивановки", - говорится в сообщении.
Также министерство показало видео уничтожения операторами FPV-дронов позиций украинских военнослужащих в районе Новоивановки.
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского