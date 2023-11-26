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Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/video-1911912881.html
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ на замаскированной огневой позиции с помощью беспилотников. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:12
2023-11-26T11:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ на замаскированной огневой позиции с помощью беспилотников. "Российские военнослужащие операторы БпЛА уничтожили барражирующим боеприпасом артиллерийское орудие ВСУ на замаскированной огневой позиции в лесополосе в районе Новоивановки", - говорится в сообщении. Также министерство показало видео уничтожения операторами FPV-дронов позиций украинских военнослужащих в районе Новоивановки.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
РИА Новости
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Влада Копылова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новоивановки
Уничтожение огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новоивановки
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ

МО показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ с помощью беспилотников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ на замаскированной огневой позиции с помощью беспилотников.
"Российские военнослужащие операторы БпЛА уничтожили барражирующим боеприпасом артиллерийское орудие ВСУ на замаскированной огневой позиции в лесополосе в районе Новоивановки", - говорится в сообщении.
Также министерство показало видео уничтожения операторами FPV-дронов позиций украинских военнослужащих в районе Новоивановки.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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