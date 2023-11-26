https://ria.ru/20231126/video-1911912881.html

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ на замаскированной огневой позиции с помощью беспилотников. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:12

2023-11-26T11:12

2023-11-26T11:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ на замаскированной огневой позиции с помощью беспилотников. "Российские военнослужащие операторы БпЛА уничтожили барражирующим боеприпасом артиллерийское орудие ВСУ на замаскированной огневой позиции в лесополосе в районе Новоивановки", - говорится в сообщении. Также министерство показало видео уничтожения операторами FPV-дронов позиций украинских военнослужащих в районе Новоивановки.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новоивановки Уничтожение огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новоивановки 2023-11-26T11:12 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф