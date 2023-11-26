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В Севастополе в возрасте 105 лет скончалась ветеран ВОВ Елизавета Рожкова - РИА Новости, 26.11.2023
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19:33 26.11.2023 (обновлено: 19:55 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/veteran-1911973692.html
В Севастополе в возрасте 105 лет скончалась ветеран ВОВ Елизавета Рожкова
В Севастополе в возрасте 105 лет скончалась ветеран ВОВ Елизавета Рожкова - РИА Новости, 26.11.2023
В Севастополе в возрасте 105 лет скончалась ветеран ВОВ Елизавета Рожкова
В Севастополе на 106-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Рожкова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T19:33
2023-11-26T19:55
общество
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. В Севастополе на 106-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Рожкова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Сегодня пришла грустная весть. На 106-м году ушла из жизни наш ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, почетный строитель треста "Севастопольстрой" - Елизавета Ивановна Рожкова", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, Рожкова прожила невероятно насыщенную жизнь: с боями прошла Украину, Молдавию, Польшу и закончила в Германии, где 30 мая 1945 года была демобилизована. "С 1948 года 25 лет проработала на восстановлении и строительстве города-героя Севастополя. Елизавета Ивановна до самых последних дней сохраняла оптимизм, чувство юмора и любовь к жизни. Нам будет её очень не хватать", - подчеркнул Развожаев и принес соболезнования родным и близким.
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общество, севастополь, михаил развожаев, украина, молдавия
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина, Молдавия
В Севастополе в возрасте 105 лет скончалась ветеран ВОВ Елизавета Рожкова

В Севастополе на 106-м году жизни скончалась ветеран ВОВ Елизавета Рожкова

© Фото : РаZVожаев/TelegramВетеран Великой Отечественной войны Елизавета Рожкова
Ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Рожкова - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Рожкова. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. В Севастополе на 106-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Рожкова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Сегодня пришла грустная весть. На 106-м году ушла из жизни наш ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, почетный строитель треста "Севастопольстрой" - Елизавета Ивановна Рожкова", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, Рожкова прожила невероятно насыщенную жизнь: с боями прошла Украину, Молдавию, Польшу и закончила в Германии, где 30 мая 1945 года была демобилизована.
«
"С 1948 года 25 лет проработала на восстановлении и строительстве города-героя Севастополя. Елизавета Ивановна до самых последних дней сохраняла оптимизм, чувство юмора и любовь к жизни. Нам будет её очень не хватать", - подчеркнул Развожаев и принес соболезнования родным и близким.
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ОбществоСевастопольМихаил РазвожаевУкраинаМолдавия
 
 
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