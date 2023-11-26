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В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма
В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма - РИА Новости, 26.11.2023
В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма
В немецком Дрездене осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма, сообщило издание Bild. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:06
2023-11-26T15:06
2023-11-26T16:07
в мире
дрезден
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В немецком Дрездене осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма, сообщило издание Bild."В субботу неизвестные облили краской пять камней преткновения в Дрездене. Кроме того, как сообщила полиция в воскресенье, на тротуаре были нарисованы руны СС", — говорится в публикации. Органы государственной безопасности ведут расследование по факту использования символики запрещенных организаций.Камни преткновения укладывают в Дрездене с 1992 года у домов, где жили люди, которые стали жертвами нацистского террора.
https://ria.ru/20231115/kladbische-1909700597.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дрезден
В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма
Bild: в Дрездене расследуют осквернение табличек в память о жертвах нацизма