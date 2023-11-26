https://ria.ru/20231126/vandalizm-1911938315.html

В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма

В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма - РИА Новости, 26.11.2023

В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма

В немецком Дрездене осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма, сообщило издание Bild. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T15:06

2023-11-26T15:06

2023-11-26T16:07

в мире

дрезден

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В немецком Дрездене осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма, сообщило издание Bild."В субботу неизвестные облили краской пять камней преткновения в Дрездене. Кроме того, как сообщила полиция в воскресенье, на тротуаре были нарисованы руны СС", — говорится в публикации. Органы государственной безопасности ведут расследование по факту использования символики запрещенных организаций.Камни преткновения укладывают в Дрездене с 1992 года у домов, где жили люди, которые стали жертвами нацистского террора.

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дрезден

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дрезден