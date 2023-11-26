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В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма - РИА Новости, 26.11.2023
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15:06 26.11.2023 (обновлено: 16:07 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/vandalizm-1911938315.html
В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма
В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма - РИА Новости, 26.11.2023
В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма
В немецком Дрездене осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма, сообщило издание Bild. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:06
2023-11-26T16:07
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В немецком Дрездене осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма, сообщило издание Bild."В субботу неизвестные облили краской пять камней преткновения в Дрездене. Кроме того, как сообщила полиция в воскресенье, на тротуаре были нарисованы руны СС", — говорится в публикации. Органы государственной безопасности ведут расследование по факту использования символики запрещенных организаций.Камни преткновения укладывают в Дрездене с 1992 года у домов, где жили люди, которые стали жертвами нацистского террора.
https://ria.ru/20231115/kladbische-1909700597.html
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в мире, дрезден
В мире, Дрезден
В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма

Bild: в Дрездене расследуют осквернение табличек в память о жертвах нацизма

© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZКамни преткновения на одной из улиц Германии
Камни преткновения на одной из улиц Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
Камни преткновения на одной из улиц Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В немецком Дрездене осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма, сообщило издание Bild.
«
"В субботу неизвестные облили краской пять камней преткновения в Дрездене. Кроме того, как сообщила полиция в воскресенье, на тротуаре были нарисованы руны СС", — говорится в публикации.
Органы государственной безопасности ведут расследование по факту использования символики запрещенных организаций.
Камни преткновения укладывают в Дрездене с 1992 года у домов, где жили люди, которые стали жертвами нацистского террора.
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