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Уроженцы Средней Азии, избившие пенсионера в Щелково, находятся под стражей
Уроженцы Средней Азии, избившие пенсионера в Щелково, находятся под стражей - РИА Новости, 26.11.2023
Уроженцы Средней Азии, избившие пенсионера в Щелково, находятся под стражей
Суд в Москве заключил под стражу до 24 января 2024 года двоих уроженцев Средней Азии, которые принудительно остановили автомобиль в подмосковном Щелково и... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:09
2023-11-26T17:09
2023-11-26T17:10
средняя азия
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу до 24 января 2024 года двоих уроженцев Средней Азии, которые принудительно остановили автомобиль в подмосковном Щелково и избили 76-летнего водителя, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в пресс-службе областного главка МВД РФ сообщали, что двое уроженцев Средней Азии преградили машине путь, сели в салон и избили пенсионера, который отказывался их подвезти, а вскоре от них досталось еще одному жителю Подмосковья. Позднее в полиции сообщили, что против задержанных, "которые неправомерно завладели автомобилем, причинив телесные повреждения 76-летнему пенсионеру, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ" (угон с применением насилия). "Сегодня с учетом позиции Щелковской городской прокуратуры суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года включительно", - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что обвиняемые не имеют регистрации и постоянного места жительства на территории России, официально не трудоустроены, свою вину признали в полном объеме.
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средняя азия, россия, московская область (подмосковье), происшествия
Средняя Азия, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Уроженцы Средней Азии, избившие пенсионера в Щелково, находятся под стражей
Двух уроженцев Средней Азии, избивших пенсионера в Щелково, заключили под стражу