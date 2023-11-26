Рейтинг@Mail.ru
Уроженцы Средней Азии, избившие пенсионера в Щелково, находятся под стражей - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 26.11.2023 (обновлено: 17:10 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/urozhentsy-1911954185.html
Уроженцы Средней Азии, избившие пенсионера в Щелково, находятся под стражей
Уроженцы Средней Азии, избившие пенсионера в Щелково, находятся под стражей - РИА Новости, 26.11.2023
Уроженцы Средней Азии, избившие пенсионера в Щелково, находятся под стражей
Суд в Москве заключил под стражу до 24 января 2024 года двоих уроженцев Средней Азии, которые принудительно остановили автомобиль в подмосковном Щелково и... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:09
2023-11-26T17:10
средняя азия
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911954034_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_3349b5bd3284865e1c5efcb236b4701d.png
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу до 24 января 2024 года двоих уроженцев Средней Азии, которые принудительно остановили автомобиль в подмосковном Щелково и избили 76-летнего водителя, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в пресс-службе областного главка МВД РФ сообщали, что двое уроженцев Средней Азии преградили машине путь, сели в салон и избили пенсионера, который отказывался их подвезти, а вскоре от них досталось еще одному жителю Подмосковья. Позднее в полиции сообщили, что против задержанных, "которые неправомерно завладели автомобилем, причинив телесные повреждения 76-летнему пенсионеру, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ" (угон с применением насилия). "Сегодня с учетом позиции Щелковской городской прокуратуры суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года включительно", - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что обвиняемые не имеют регистрации и постоянного места жительства на территории России, официально не трудоустроены, свою вину признали в полном объеме.
https://ria.ru/20231125/bastrykin-1911873083.html
средняя азия
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911954034_226:0:2119:1420_1920x0_80_0_0_9a094ba72081f31e5587638075d69713.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
средняя азия, россия, московская область (подмосковье), происшествия
Средняя Азия, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Уроженцы Средней Азии, избившие пенсионера в Щелково, находятся под стражей

Двух уроженцев Средней Азии, избивших пенсионера в Щелково, заключили под стражу

© Прокуратура Московской области/TelegramОдин из двух уроженцев Средней Азии, который избил пенсионера в Щелково
Один из двух уроженцев Средней Азии, который избил пенсионера в Щелково
© Прокуратура Московской области/Telegram
Один из двух уроженцев Средней Азии, который избил пенсионера в Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу до 24 января 2024 года двоих уроженцев Средней Азии, которые принудительно остановили автомобиль в подмосковном Щелково и избили 76-летнего водителя, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее в пресс-службе областного главка МВД РФ сообщали, что двое уроженцев Средней Азии преградили машине путь, сели в салон и избили пенсионера, который отказывался их подвезти, а вскоре от них досталось еще одному жителю Подмосковья. Позднее в полиции сообщили, что против задержанных, "которые неправомерно завладели автомобилем, причинив телесные повреждения 76-летнему пенсионеру, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ" (угон с применением насилия).
«
"Сегодня с учетом позиции Щелковской городской прокуратуры суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что обвиняемые не имеют регистрации и постоянного места жительства на территории России, официально не трудоустроены, свою вину признали в полном объеме.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Бастрыкину доложат о деле избитого мигрантами в Щелково пенсионера-водителя
25 ноября, 23:02
 
Средняя АзияРоссияМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала