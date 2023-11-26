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Улицы Москвы начали украшать к Новому году - РИА Новости, 26.11.2023
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18:26 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/ukrashenie-1911962260.html
Улицы Москвы начали украшать к Новому году
Улицы Москвы начали украшать к Новому году - РИА Новости, 26.11.2023
Улицы Москвы начали украшать к Новому году
Новогодние елки и праздничные конструкции начали появляться в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T18:26
2023-11-26T18:26
общество
городское хозяйство москвы
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гум
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новогодние елки и праздничные конструкции начали появляться в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Светящиеся праздничные конструкции уже начали устанавливать на улицах и бульварах Москвы, в частности украшения в виде ажурной короны и светящихся деревьев уже появились на Сретенском и Чистопрудном бульварах. Также эти бульвары уже украсили елки. Помимо этого, уже идет монтаж большой новогодней арки на Манежной площади. На Чистопрудном бульваре появились светящиеся стенды с рассказами о драконах, героях различных мифов и легенд в честь наступающего года дракона. В ГУМе тоже во всю царит праздничное настроение. Гости универмага могут увидеть парад елок, украшенных по-разному, например, там можно встретить ёлку центров "Мои документы", украшенную паспортами. Как ранее сообщали в пресс-службе мэра и правительства столицы, зимой в центре и жилых районах планируется подключить более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных новогодних елей. Отмечалось, что световые конструкции будут подключаться по мере завершения монтажа, но не позднее начала декабря этого года.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, гум, новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ГУМ, Новый год
Улицы Москвы начали украшать к Новому году

Новогодние елки и праздничные конструкции начали устанавливать на улицах Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Предновогодняя Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новогодние елки и праздничные конструкции начали появляться в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Светящиеся праздничные конструкции уже начали устанавливать на улицах и бульварах Москвы, в частности украшения в виде ажурной короны и светящихся деревьев уже появились на Сретенском и Чистопрудном бульварах.
Также эти бульвары уже украсили елки. Помимо этого, уже идет монтаж большой новогодней арки на Манежной площади.
На Чистопрудном бульваре появились светящиеся стенды с рассказами о драконах, героях различных мифов и легенд в честь наступающего года дракона.
В ГУМе тоже во всю царит праздничное настроение. Гости универмага могут увидеть парад елок, украшенных по-разному, например, там можно встретить ёлку центров "Мои документы", украшенную паспортами.
Как ранее сообщали в пресс-службе мэра и правительства столицы, зимой в центре и жилых районах планируется подключить более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных новогодних елей.
Отмечалось, что световые конструкции будут подключаться по мере завершения монтажа, но не позднее начала декабря этого года.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваГУМНовый год
 
 
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