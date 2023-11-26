https://ria.ru/20231126/ukrashenie-1911962260.html

Улицы Москвы начали украшать к Новому году

Улицы Москвы начали украшать к Новому году - РИА Новости, 26.11.2023

Улицы Москвы начали украшать к Новому году

Новогодние елки и праздничные конструкции начали появляться в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T18:26

2023-11-26T18:26

2023-11-26T18:26

общество

городское хозяйство москвы

москва

гум

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911618385_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_29d3548e1f7ebf8071ded922775e19a2.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новогодние елки и праздничные конструкции начали появляться в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Светящиеся праздничные конструкции уже начали устанавливать на улицах и бульварах Москвы, в частности украшения в виде ажурной короны и светящихся деревьев уже появились на Сретенском и Чистопрудном бульварах. Также эти бульвары уже украсили елки. Помимо этого, уже идет монтаж большой новогодней арки на Манежной площади. На Чистопрудном бульваре появились светящиеся стенды с рассказами о драконах, героях различных мифов и легенд в честь наступающего года дракона. В ГУМе тоже во всю царит праздничное настроение. Гости универмага могут увидеть парад елок, украшенных по-разному, например, там можно встретить ёлку центров "Мои документы", украшенную паспортами. Как ранее сообщали в пресс-службе мэра и правительства столицы, зимой в центре и жилых районах планируется подключить более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных новогодних елей. Отмечалось, что световые конструкции будут подключаться по мере завершения монтажа, но не позднее начала декабря этого года.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, гум, новый год