https://ria.ru/20231126/ukraintsy-1911881726.html

"Бандеровский инстинкт": украинцы оскорбили поляков нацистским лозунгом

"Бандеровский инстинкт": украинцы оскорбили поляков нацистским лозунгом - РИА Новости, 26.11.2023

"Бандеровский инстинкт": украинцы оскорбили поляков нацистским лозунгом

В украинцах просыпается нацистский инстинкт, когда они сталкиваются с несогласием поляков с их привилегированным положением, такое мнение выразил польский... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T01:24

2023-11-26T01:24

2023-11-26T01:24

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В украинцах просыпается нацистский инстинкт, когда они сталкиваются с несогласием поляков с их привилегированным положением, такое мнение выразил польский депутат от партии "Конфедерация" Витольд Туманович на своей странице в соцсети X, комментируя видео, снятое на границе Украины и Польши.На опубликованном им видеоролике, который ранее распространился в социальных сетях, видно, как украинские дальнобойщики спорят с польской полицией и выкрикивают оскорбительные для поляков лозунги, призывающие к их смерти. Как указывается в самом видеоматериале, он был снят 23 ноября на пограничном пункте пропуска Корчова."Достаточно отсутствия согласия с привилегированным положением перевозчиков с Украины и протеста против вычеркивания поляков из электронной очереди, как в украинцах просыпается бандеровский инстинкт", — написал Туманович.Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911757240.html

https://ria.ru/20231123/defitsit-1911351580.html

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