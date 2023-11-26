https://ria.ru/20231126/ukraina-1911917162.html

Раскольники ПЦУ учинили разгром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

Раскольники ПЦУ учинили разгром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 26.11.2023

Раскольники ПЦУ учинили разгром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) учинили разгром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:58

2023-11-26T11:58

2023-11-26T12:29

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) учинили разгром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "Киево-Печерская лавра... Активисты от ПЦУ пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза журналистов. На опубликованных СПЖ фото видны побитые окна и двери обители, вокруг разбросаны стекла. Позднее в союзе журналистов сообщили, что в воскресенье утром в Киево-Печерской лавре поврежден был еще один корпус - 42-й. Там были выбиты окна, вырваны и погнуты жалюзи, электрические провода, разбросаны по улице свечи."Пострадали канцелярия, бухгалтерия, ювелирная мастерская. Проникновения в помещения не было. Был вызван наряд полиции по расследованию", - подчеркнули в СПЖ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231121/upts-1910781426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия