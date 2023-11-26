https://ria.ru/20231126/ukraina-1911913736.html

На Украине военкомам разрешат снимать процесс вручения повесток в ВСУ

На Украине военкомам разрешат снимать процесс вручения повесток в ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023

На Украине военкомам разрешат снимать процесс вручения повесток в ВСУ

Сотрудники военкоматов на Украине смогут снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:17

2023-11-26T11:17

2023-11-26T11:17

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине смогут снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках мобилизации, соответствующий документ готовят депутаты Верховной рады, сообщил секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. "Готовится законопроект, есть рабочая группа, в нем есть нормы, о которых давно говорили. Пытаются найти комплексный подход, чтобы решить некоторые вопросы мобилизации. Увеличиваются полномочия ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), потому что есть много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, которых они пытаются мобилизовать. Они (сотрудники военкомата – ред.) смогут также вести и аудио, и видеозаписи. Они смогут проверять приписные и документы", — сказал Костенко в эфире радио. По словам депутата, соответствующий законопроект планируется разработать до конца текущего года при участии министерства обороны и генерального штаба ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкоматов), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231123/naemnik-1911286777.html

https://ria.ru/20231117/vsu-1910059900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины