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В США дали страшный прогноз для Украины на февраль - РИА Новости, 26.11.2023
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02:38 26.11.2023 (обновлено: 06:57 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911883551.html
В США дали страшный прогноз для Украины на февраль
В США дали страшный прогноз для Украины на февраль - РИА Новости, 26.11.2023
В США дали страшный прогноз для Украины на февраль
Украина не сможет продержаться в конфликте дольше февраля, однако власти США будут до последнего отрицать ее проигрыш, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T02:38
2023-11-26T06:57
в мире
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина не сможет продержаться в конфликте дольше февраля, однако власти США будут до последнего отрицать ее проигрыш, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее, к февралю", — заявил эксперт.По словам Джонсона, главным фактором для такого прогноза выступает нежелание Запада продолжать оказывать финансовую поддержку Украине.Отвечая на вопрос ведущего о том, когда американские власти признают фактический проигрыш киевского режима, аналитик заявил, что неоконсерваторы, а также администрация президента США Джо Байдена будут до последнего отрицать эту реальность."Даже если посадить их голыми на кол в пустыне, облить бензином и поджечь, они все равно скажут, что огня нет, и им не жарко", — отметил Джонсон.Эксперт добавил, что американские элиты настолько убеждены в своей "святой миссии", заключающейся в доминировании США и подавлении России и Китая, что они никогда не смягчат свою позицию.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231126/zelenskiy-1911887974.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, nbc
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Евросоюз, NBC
В США дали страшный прогноз для Украины на февраль

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Украина не сможет продержаться дольше февраля

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина не сможет продержаться в конфликте дольше февраля, однако власти США будут до последнего отрицать ее проигрыш, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее, к февралю", — заявил эксперт.
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По словам Джонсона, главным фактором для такого прогноза выступает нежелание Запада продолжать оказывать финансовую поддержку Украине.
Отвечая на вопрос ведущего о том, когда американские власти признают фактический проигрыш киевского режима, аналитик заявил, что неоконсерваторы, а также администрация президента США Джо Байдена будут до последнего отрицать эту реальность.
«
"Даже если посадить их голыми на кол в пустыне, облить бензином и поджечь, они все равно скажут, что огня нет, и им не жарко", — отметил Джонсон.
Эксперт добавил, что американские элиты настолько убеждены в своей "святой миссии", заключающейся в доминировании США и подавлении России и Китая, что они никогда не смягчат свою позицию.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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