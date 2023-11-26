https://ria.ru/20231126/ukraina-1911883551.html

В США дали страшный прогноз для Украины на февраль

В США дали страшный прогноз для Украины на февраль - РИА Новости, 26.11.2023

В США дали страшный прогноз для Украины на февраль

Украина не сможет продержаться в конфликте дольше февраля, однако власти США будут до последнего отрицать ее проигрыш, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T02:38

2023-11-26T02:38

2023-11-26T06:57

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина не сможет продержаться в конфликте дольше февраля, однако власти США будут до последнего отрицать ее проигрыш, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее, к февралю", — заявил эксперт.По словам Джонсона, главным фактором для такого прогноза выступает нежелание Запада продолжать оказывать финансовую поддержку Украине.Отвечая на вопрос ведущего о том, когда американские власти признают фактический проигрыш киевского режима, аналитик заявил, что неоконсерваторы, а также администрация президента США Джо Байдена будут до последнего отрицать эту реальность."Даже если посадить их голыми на кол в пустыне, облить бензином и поджечь, они все равно скажут, что огня нет, и им не жарко", — отметил Джонсон.Эксперт добавил, что американские элиты настолько убеждены в своей "святой миссии", заключающейся в доминировании США и подавлении России и Китая, что они никогда не смягчат свою позицию.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231126/zelenskiy-1911887974.html

https://ria.ru/20231126/ukraintsy-1911881726.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, nbc