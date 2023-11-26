https://ria.ru/20231126/udalenka-1911962419.html

Школы в Приднестровье в понедельник перевели на удаленку из-за непогоды

Школы в Приднестровье в понедельник перевели на удаленку из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023

Школы в Приднестровье в понедельник перевели на удаленку из-за непогоды

Все школы непризнанного Приднестровья из-за непогоды в понедельник переведены на удаленку, сообщила пресс-служба правительства ПМР. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T18:28

2023-11-26T18:28

2023-11-26T18:28

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Все школы непризнанного Приднестровья из-за непогоды в понедельник переведены на удаленку, сообщила пресс-служба правительства ПМР. "По поручению главы правительства министерство просвещения в связи с непогодой объявило о переводе школ на удаленный режим работы", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале. В то же время детские сады будут функционировать в штатном режиме. Двадцать шестого ноября Приднестровье накрыл южный циклон, который принес с собой мокрый снег, гололедицу и порывы ветра до 20 метров в секунду. Ветер валил деревья, обрывались электропровода. В некоторых населенных пунктах пропало электричество. Все троллейбусы возвращены в парки. Пришлось отменить целый ряд междугородних автобусных рейсов.

https://ria.ru/20231120/nepogoda-1910485879.html

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