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Школы в Приднестровье в понедельник перевели на удаленку из-за непогоды
Школы в Приднестровье в понедельник перевели на удаленку из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
Школы в Приднестровье в понедельник перевели на удаленку из-за непогоды
Все школы непризнанного Приднестровья из-за непогоды в понедельник переведены на удаленку, сообщила пресс-служба правительства ПМР. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T18:28
2023-11-26T18:28
2023-11-26T18:28
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Все школы непризнанного Приднестровья из-за непогоды в понедельник переведены на удаленку, сообщила пресс-служба правительства ПМР. "По поручению главы правительства министерство просвещения в связи с непогодой объявило о переводе школ на удаленный режим работы", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале. В то же время детские сады будут функционировать в штатном режиме. Двадцать шестого ноября Приднестровье накрыл южный циклон, который принес с собой мокрый снег, гололедицу и порывы ветра до 20 метров в секунду. Ветер валил деревья, обрывались электропровода. В некоторых населенных пунктах пропало электричество. Все троллейбусы возвращены в парки. Пришлось отменить целый ряд междугородних автобусных рейсов.
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в мире
Школы в Приднестровье в понедельник перевели на удаленку из-за непогоды
Все школы Приднестровья в понедельник переведены на удаленку из-за непогоды
ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости.
Все школы непризнанного Приднестровья из-за непогоды в понедельник переведены на удаленку, сообщила
пресс-служба правительства ПМР.
«
"По поручению главы правительства министерство просвещения в связи с непогодой объявило о переводе школ на удаленный режим работы", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале.
В то же время детские сады будут функционировать в штатном режиме.
Двадцать шестого ноября Приднестровье накрыл южный циклон, который принес с собой мокрый снег, гололедицу и порывы ветра до 20 метров в секунду. Ветер валил деревья, обрывались электропровода. В некоторых населенных пунктах пропало электричество. Все троллейбусы возвращены в парки.
Пришлось отменить целый ряд междугородних автобусных рейсов.
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