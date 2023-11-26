https://ria.ru/20231126/turtsiya-1911926731.html
В нескольких регионах Турции море вышло из берегов
В нескольких регионах Турции море вышло из берегов - РИА Новости, 26.11.2023
В нескольких регионах Турции море вышло из берегов
Несколько турецких городов оказались подтоплены после мощных ураганов и ливней, передают местные СМИ. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:31
2023-11-26T13:31
2023-11-26T18:46
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СТАМБУЛ, 26 ноя — РИА Новости. Несколько турецких городов оказались подтоплены после мощных ураганов и ливней, передают местные СМИ. Ранее власти объявили на воскресенье предпоследний, "оранжевый" уровень угрозы в 44 провинциях из 81. В свою очередь, "желтый" уровень объявили еще в 20 провинциях из-за плохой погоды.Из-за урагана в Измире на западе Турции море вышло из берегов и подтопило несколько районов, в том числе центральные Алсанджак и Кордон. Из-за непогоды отменили рейсы паромов. В соцсетях также появились видео с затопленными улицами города: под водой остались электросамокаты, автомобили ушли под воду наполовину. По данным агентства IHA, минувшей ночью спасатели пришли на помощь посетителям кафе в Алсанджаке, которые оказались заблокированными из-за подтопления. Их вытащили с помощью резиновой лодки.В районе Мавишехир в Измире жителей проинформировали об угрозе подтопления с помощью сирены. Некоторые люди попытались даже вывезти автомобили с подземных парковок. В Стамбуле температура снизилась сразу на 10 градусов — до +8, в ряде районов идут дожди. Из-за урагана в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен отменили 15 процентов рейсов, отмены и задержки ожидаются и в других воздушных гаванях. В районе Кягытхане мощным ветром снесло крышу жилого дома. Повреждения получили несколько автомобилей, люди не пострадали. В Даламане в курортной провинции Мугла очевидцы наблюдали торнадо, после которого были разбиты стекла автомобилей, в воздухе летали крыши домов и мусорные контейнеры.Стихия не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах вырвало с корнем деревья, повреждения получили автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. В Манавгате затонули как минимум две лодки, также затоплены яхты в районе центра Антальи.
https://ria.ru/20231123/zemletryasenie-1911419172.html
https://ria.ru/20231123/turtsiya-1911235175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, измир, анталья (провинция), стамбул
В мире, Турция, Измир, Анталья (провинция), Стамбул
В нескольких регионах Турции море вышло из берегов
В нескольких регионах Турции море вышло из берегов после ураганов и ливней
СТАМБУЛ, 26 ноя — РИА Новости.
Несколько турецких городов оказались подтоплены после мощных ураганов и ливней, передают
местные СМИ.
Ранее власти объявили на воскресенье предпоследний, "оранжевый" уровень угрозы в 44 провинциях из 81. В свою очередь, "желтый" уровень объявили еще в 20 провинциях из-за плохой погоды.
Из-за урагана в Измире на западе Турции море вышло из берегов и подтопило несколько районов, в том числе центральные Алсанджак и Кордон. Из-за непогоды отменили рейсы паромов. В соцсетях также появились видео с затопленными улицами города: под водой остались электросамокаты, автомобили ушли под воду наполовину.
По данным агентства IHA, минувшей ночью спасатели пришли на помощь посетителям кафе в Алсанджаке, которые оказались заблокированными из-за подтопления. Их вытащили с помощью резиновой лодки.
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В районе Мавишехир в Измире жителей проинформировали об угрозе подтопления с помощью сирены. Некоторые люди попытались даже вывезти автомобили с подземных парковок.
В Стамбуле
температура снизилась сразу на 10 градусов — до +8, в ряде районов идут дожди. Из-за урагана в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен отменили 15 процентов рейсов, отмены и задержки ожидаются и в других воздушных гаванях.
В районе Кягытхане мощным ветром снесло крышу жилого дома. Повреждения получили несколько автомобилей, люди не пострадали.
В Даламане в курортной провинции Мугла
очевидцы наблюдали торнадо, после которого были разбиты стекла автомобилей, в воздухе летали крыши домов и мусорные контейнеры.
Стихия не обошла стороной и курортную Анталью
: во многих районах вырвало с корнем деревья, повреждения получили автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. В Манавгате затонули как минимум две лодки, также затоплены яхты в районе центра Антальи.
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