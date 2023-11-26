https://ria.ru/20231126/turtsiya-1911926731.html

В нескольких регионах Турции море вышло из берегов

В нескольких регионах Турции море вышло из берегов - РИА Новости, 26.11.2023

В нескольких регионах Турции море вышло из берегов

Несколько турецких городов оказались подтоплены после мощных ураганов и ливней, передают местные СМИ. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T13:31

2023-11-26T13:31

2023-11-26T18:46

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СТАМБУЛ, 26 ноя — РИА Новости. Несколько турецких городов оказались подтоплены после мощных ураганов и ливней, передают местные СМИ. Ранее власти объявили на воскресенье предпоследний, "оранжевый" уровень угрозы в 44 провинциях из 81. В свою очередь, "желтый" уровень объявили еще в 20 провинциях из-за плохой погоды.Из-за урагана в Измире на западе Турции море вышло из берегов и подтопило несколько районов, в том числе центральные Алсанджак и Кордон. Из-за непогоды отменили рейсы паромов. В соцсетях также появились видео с затопленными улицами города: под водой остались электросамокаты, автомобили ушли под воду наполовину. По данным агентства IHA, минувшей ночью спасатели пришли на помощь посетителям кафе в Алсанджаке, которые оказались заблокированными из-за подтопления. Их вытащили с помощью резиновой лодки.В районе Мавишехир в Измире жителей проинформировали об угрозе подтопления с помощью сирены. Некоторые люди попытались даже вывезти автомобили с подземных парковок. В Стамбуле температура снизилась сразу на 10 градусов — до +8, в ряде районов идут дожди. Из-за урагана в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен отменили 15 процентов рейсов, отмены и задержки ожидаются и в других воздушных гаванях. В районе Кягытхане мощным ветром снесло крышу жилого дома. Повреждения получили несколько автомобилей, люди не пострадали. В Даламане в курортной провинции Мугла очевидцы наблюдали торнадо, после которого были разбиты стекла автомобилей, в воздухе летали крыши домов и мусорные контейнеры.Стихия не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах вырвало с корнем деревья, повреждения получили автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. В Манавгате затонули как минимум две лодки, также затоплены яхты в районе центра Антальи.

https://ria.ru/20231123/zemletryasenie-1911419172.html

https://ria.ru/20231123/turtsiya-1911235175.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, измир, анталья (провинция), стамбул