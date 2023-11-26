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На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности - РИА Новости, 26.11.2023
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13:38 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/turbulentnost-1911928197.html
На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности
На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности - РИА Новости, 26.11.2023
На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Петропавловск-Камчатский - Москва попал в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба"), пострадала... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:38
2023-11-26T13:38
аэрофлот
петропавловск-камчатский
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Петропавловск-Камчатский - Москва попал в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба"), пострадала пассажирка, которая не находилась в своем кресле, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании. "При выполнении рейса SU1731 Петропавловск-Камчатский - Москва от 24.11.2023 воздушное судно попало в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба")… Безопасности полета угрозы не было. Командир воздушного судна быстро вывел самолет из зоны турбулентности. Сразу же было включено табло "пристегните ремни/seat belts". Экипаж дал информацию по салону о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни. Во время нахождения в зоне турбулентности пострадала одна пассажирка, которая не находилась в своем кресле", - говорится в сообщении. В компании отметили, что данный вид турбулентности невозможно спрогнозировать ввиду особенностей природного явления. В целях безопасности "Аэрофлот" всегда рекомендует пассажирам на протяжении всего полета находиться с застегнутыми ремнями, добавили в пресс-службе. Бортпроводники совместно с врачом, который был среди пассажиров, оказали пострадавшей пассажире первую помощь. По прибытии в аэропорт назначения девушка отказалась от медицинской помощи со стороны бригады медицинских работников, уточнила компания.
https://ria.ru/20231126/samara-1911902431.html
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аэрофлот, петропавловск-камчатский, москва, происшествия
Аэрофлот, Петропавловск-Камчатский, Москва, Происшествия
На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности

Рейс "Аэрофлота" попал в зону турбулентности ясного неба, пострадал человек

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета
Самолет авиакомпании Аэрофлот во время взлета - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Петропавловск-Камчатский - Москва попал в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба"), пострадала пассажирка, которая не находилась в своем кресле, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании.
"При выполнении рейса SU1731 Петропавловск-Камчатский - Москва от 24.11.2023 воздушное судно попало в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба")… Безопасности полета угрозы не было. Командир воздушного судна быстро вывел самолет из зоны турбулентности. Сразу же было включено табло "пристегните ремни/seat belts". Экипаж дал информацию по салону о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни. Во время нахождения в зоне турбулентности пострадала одна пассажирка, которая не находилась в своем кресле", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что данный вид турбулентности невозможно спрогнозировать ввиду особенностей природного явления. В целях безопасности "Аэрофлот" всегда рекомендует пассажирам на протяжении всего полета находиться с застегнутыми ремнями, добавили в пресс-службе.
Бортпроводники совместно с врачом, который был среди пассажиров, оказали пострадавшей пассажире первую помощь. По прибытии в аэропорт назначения девушка отказалась от медицинской помощи со стороны бригады медицинских работников, уточнила компания.
Новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Вчера, 09:33
 
АэрофлотПетропавловск-КамчатскийМоскваПроисшествия
 
 
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