https://ria.ru/20231126/turbulentnost-1911928197.html
На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности
На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности - РИА Новости, 26.11.2023
На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Петропавловск-Камчатский - Москва попал в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба"), пострадала... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:38
2023-11-26T13:38
2023-11-26T13:38
аэрофлот
петропавловск-камчатский
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Петропавловск-Камчатский - Москва попал в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба"), пострадала пассажирка, которая не находилась в своем кресле, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании. "При выполнении рейса SU1731 Петропавловск-Камчатский - Москва от 24.11.2023 воздушное судно попало в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба")… Безопасности полета угрозы не было. Командир воздушного судна быстро вывел самолет из зоны турбулентности. Сразу же было включено табло "пристегните ремни/seat belts". Экипаж дал информацию по салону о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни. Во время нахождения в зоне турбулентности пострадала одна пассажирка, которая не находилась в своем кресле", - говорится в сообщении. В компании отметили, что данный вид турбулентности невозможно спрогнозировать ввиду особенностей природного явления. В целях безопасности "Аэрофлот" всегда рекомендует пассажирам на протяжении всего полета находиться с застегнутыми ремнями, добавили в пресс-службе. Бортпроводники совместно с врачом, который был среди пассажиров, оказали пострадавшей пассажире первую помощь. По прибытии в аэропорт назначения девушка отказалась от медицинской помощи со стороны бригады медицинских работников, уточнила компания.
https://ria.ru/20231126/samara-1911902431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, петропавловск-камчатский, москва, происшествия
Аэрофлот, Петропавловск-Камчатский, Москва, Происшествия
На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности
Рейс "Аэрофлота" попал в зону турбулентности ясного неба, пострадал человек
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Петропавловск-Камчатский - Москва попал в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба"), пострадала пассажирка, которая не находилась в своем кресле, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании.
"При выполнении рейса SU1731 Петропавловск-Камчатский - Москва от 24.11.2023 воздушное судно попало в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба")… Безопасности полета угрозы не было. Командир воздушного судна быстро вывел самолет из зоны турбулентности. Сразу же было включено табло "пристегните ремни/seat belts". Экипаж дал информацию по салону о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни. Во время нахождения в зоне турбулентности пострадала одна пассажирка, которая не находилась в своем кресле", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что данный вид турбулентности невозможно спрогнозировать ввиду особенностей природного явления. В целях безопасности "Аэрофлот" всегда рекомендует пассажирам на протяжении всего полета находиться с застегнутыми ремнями, добавили в пресс-службе.
Бортпроводники совместно с врачом, который был среди пассажиров, оказали пострадавшей пассажире первую помощь. По прибытии в аэропорт назначения девушка отказалась от медицинской помощи со стороны бригады медицинских работников, уточнила компания.
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