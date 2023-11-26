https://ria.ru/20231126/turbulentnost-1911928197.html

На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности

На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности - РИА Новости, 26.11.2023

На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Петропавловск-Камчатский - Москва попал в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба"), пострадала... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T13:38

2023-11-26T13:38

2023-11-26T13:38

аэрофлот

петропавловск-камчатский

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Петропавловск-Камчатский - Москва попал в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба"), пострадала пассажирка, которая не находилась в своем кресле, сообщила РИА Новости пресс-служба авиакомпании. "При выполнении рейса SU1731 Петропавловск-Камчатский - Москва от 24.11.2023 воздушное судно попало в зону сильной непрогнозируемой турбулентности ("турбулентности ясного неба")… Безопасности полета угрозы не было. Командир воздушного судна быстро вывел самолет из зоны турбулентности. Сразу же было включено табло "пристегните ремни/seat belts". Экипаж дал информацию по салону о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни. Во время нахождения в зоне турбулентности пострадала одна пассажирка, которая не находилась в своем кресле", - говорится в сообщении. В компании отметили, что данный вид турбулентности невозможно спрогнозировать ввиду особенностей природного явления. В целях безопасности "Аэрофлот" всегда рекомендует пассажирам на протяжении всего полета находиться с застегнутыми ремнями, добавили в пресс-службе. Бортпроводники совместно с врачом, который был среди пассажиров, оказали пострадавшей пассажире первую помощь. По прибытии в аэропорт назначения девушка отказалась от медицинской помощи со стороны бригады медицинских работников, уточнила компания.

https://ria.ru/20231126/samara-1911902431.html

петропавловск-камчатский

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аэрофлот, петропавловск-камчатский, москва, происшествия