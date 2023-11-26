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"Не осознает": в Киеве назвали неожиданного противника Зеленского - РИА Новости, 26.11.2023
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16:31 26.11.2023 (обновлено: 16:40 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/stolknovenie-1911949040.html
"Не осознает": в Киеве назвали неожиданного противника Зеленского
"Не осознает": в Киеве назвали неожиданного противника Зеленского - РИА Новости, 26.11.2023
"Не осознает": в Киеве назвали неожиданного противника Зеленского
Нестабильные отношения между Польшей и Украиной, а также кризис на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T16:31
2023-11-26T16:40
в мире
украина
киев
польша
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Нестабильные отношения между Польшей и Украиной, а также кризис на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному столкновению, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."То есть может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей", — поделился он своим мнением.Соскин подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает всю опасность сложившейся ситуации, поэтому даже не пытается предпринять шаги, чтобы разгрузить границу."Я считаю, что сегодня украинско-польская граница — это динамитная зона. Там может произойти все, что угодно", — подытожил эксперт.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.На минувшей неделе издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков сообщило, что страны начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.
https://ria.ru/20231126/vsu-1911919234.html
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в мире, украина, киев, польша, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Польша, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
"Не осознает": в Киеве назвали неожиданного противника Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин предупредил о возможном столкновении Украины и Польши

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя РИА Новости. Нестабильные отношения между Польшей и Украиной, а также кризис на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному столкновению, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"То есть может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей", — поделился он своим мнением.
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Соскин подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает всю опасность сложившейся ситуации, поэтому даже не пытается предпринять шаги, чтобы разгрузить границу.
"Я считаю, что сегодня украинско-польская граница — это динамитная зона. Там может произойти все, что угодно", — подытожил эксперт.
Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.
На минувшей неделе издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков сообщило, что страны начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.
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В миреУкраинаКиевПольшаВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
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