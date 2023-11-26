https://ria.ru/20231126/stolknovenie-1911949040.html

"Не осознает": в Киеве назвали неожиданного противника Зеленского

"Не осознает": в Киеве назвали неожиданного противника Зеленского - РИА Новости, 26.11.2023

"Не осознает": в Киеве назвали неожиданного противника Зеленского

Нестабильные отношения между Польшей и Украиной, а также кризис на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T16:31

2023-11-26T16:31

2023-11-26T16:40

в мире

украина

киев

польша

владимир зеленский

олег соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Нестабильные отношения между Польшей и Украиной, а также кризис на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному столкновению, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."То есть может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей", — поделился он своим мнением.Соскин подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает всю опасность сложившейся ситуации, поэтому даже не пытается предпринять шаги, чтобы разгрузить границу."Я считаю, что сегодня украинско-польская граница — это динамитная зона. Там может произойти все, что угодно", — подытожил эксперт.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.На минувшей неделе издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков сообщило, что страны начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.

https://ria.ru/20231126/vsu-1911919234.html

https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html

украина

киев

польша

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в мире, украина, киев, польша, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины