"Не осознает": в Киеве назвали неожиданного противника Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил о возможном столкновении Украины и Польши
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Нестабильные отношения между Польшей и Украиной, а также кризис на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному столкновению, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"То есть может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей", — поделился он своим мнением.
Соскин подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает всю опасность сложившейся ситуации, поэтому даже не пытается предпринять шаги, чтобы разгрузить границу.
"Я считаю, что сегодня украинско-польская граница — это динамитная зона. Там может произойти все, что угодно", — подытожил эксперт.
Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.
На минувшей неделе издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков сообщило, что страны начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.